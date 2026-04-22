90 млрд євро для України: у The Telegraph назвали, на що в першу чергу підуть ці кошти

Відставка Орбана з посади прем'єр-міністра Угорщини відкрила шлях для масштабної фінансової допомоги Україні.

Кредит ЄС у розмірі 90 млрд євро для України може бути затверджений уже сьогодні, 22 квітня, що забезпечить економічну допомогу Києву у протистоянні російському вторгненню. Кая Каллас, глава зовнішньополітичного відомства блоку, заявила журналістам, що очікує "позитивних рішень" після того, як Віктор Орбан втратив посаду прем'єр-міністра Угорщини за результатами голосування. Адже саме Угорщина тривалий час блокувала цей пакет допомоги.

Перші виплати можуть надійти в Україну вже наступного місяця, додав в окремому виступі комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс. Гроші, найімовірніше, будуть витрачені на американські ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot і британські ракети Storm Shadow, пише The Telegraph.

Кінець угорського вето

Пакет у 90 млрд євро – дві третини якого будуть використані для закупівлі озброєння – був узгоджений лідерами ЄС у грудні. Однак Орбан заблокував кредит, оскільки поставки російської нафти до Угорщини, що проходили через територію України, були зупинені.

Його нищівна поразка минулого тижня від Петера Мадьяра проклала шлях до виділення коштів, вважають дипломати ЄС. "Ми очікуємо певних позитивних рішень завтра щодо кредиту в 90 млрд євро", – заявила Каллас журналістам на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

"Україні дійсно потрібен цей кредит, і це також знак того, що Росія не зможе пересилити Україну. Це надзвичайно важливо в даний момент", – додала вона. Дипломат ЄС пояснив: "Є серйозні очікування, що поставки нафти відновляться сьогодні, і тоді кредит зможе бути схвалений".

Позиція Брюсселя та Києва

Посли ЄС зустрінуться в Брюсселі; обговорення кредиту внесено до їхнього відкритого порядку денного. Перед зустріччю президент України Володимир Зеленський заявив президенту Європейської ради Антоніу Коште: "Україна виконала те, що вимагав ЄС".

Інсайдери кажуть, що цей момент стане перевіркою заяв, зроблених як Будапештом, так і Києвом. Орбан, який обіймав посаду прем'єр-міністра 16 років, відмовлявся давати остаточну згоду доти, доки Україна не відновить постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

Ділянка трубопроводу в Україні, що постачає нафту до Центральної Європи, не працює з січня, коли вона була пошкоджена російським ударом. Угорський лідер, який залишає посаду і якого називали найближчим союзником кремлівського диктатора Володимира Путіна в Європі, зробив нападки на відмову Києва відкрити маршрут ключовою частиною своєї невдалої передвиборчої кампанії.

Минулими вихідними він дав зрозуміти, що Брюссель поінформував Будапешт про швидке відновлення потоків нафти. "Як тільки постачання нафти буде відновлено, ми більше не будемо перешкоджати схваленню кредиту", – написав Орбан.

На що підуть кошти

Своєчасне надходження першого траншу кредиту вважатиметься значущим для України, яка вперше майже за три роки досягла певного успіху в спробах стабілізувати лінію фронту. Досі Київ покладався на пожертви союзників, щоб закрити дірку, залишену угорським вето. У рамках угоди країна отримає не менше 60 млрд євро у вигляді військової допомоги.

Ймовірно, кошти будуть спрямовані на американські ракети-перехоплювачі Patriot для захисту від російських балістичних ракет, нові технології безпілотників, що виробляються в Україні, та інші види озброєння, такі як британські ракети Storm Shadow, зазначають журналісти.

"Україні потрібно все вищезазначене", – пояснив Джордж Баррос з Інституту вивчення війни (ISW). Він підкреслив: "Завжди буде потреба в танках і мобільній, захищеній вогневій потужності. Засоби дальнього ураження, як і раніше, будуть необхідні... саме там потрібні Storm Shadow і всі інші передові озброєння. Я також зазначу, що навіть у тактичній зоні все ще є потреба у простих класичних засобах, таких як артилерія та міномети".

Інші новини про допомогу Україні з боку Європи

Раніше УНІАН повідомляв, що Словаччина хоч і погрожує заблокувати нові санкції проти РФ, але підтримує кредит для України. Країна нібито хоче чіткої, прозорої та перевіреної декларації про те, що нафтопровід "Дружба" буде знову запущений.

Крім того, ми також розповідали, що у Росії з'явився новий важіль впливу в ЄС після поразки Орбана. На виборах у Болгарії переміг колишній президент Румен Радев. Це дозволить його партії сформувати уряд в односторонньому порядку. Але заяви Радева вже названі в Кремлі "потенційно такими, що спрямовують інших європейських політиків до більш "прагматичного діалогу з Російською Федерацією".

