'ПриватБанк' знизив ціни на валюту: курс долара і євро на п’ятницю

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,25 грн, а євро – 51,02 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у пʼятницю, 27 березня, знизився на 3 копійки і становить 44,12 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 51,05 гривню за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,52 гривні, а євро - за курсом 50,05 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у пʼятницю не змінився і залишився на рівні 44,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 26 копійок і становить 51,02 гривні.

Нацбанк встановив на 27 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,89 гривні за долар. Таким чином українська валюта послабилася на 2 копійки. Щодо євро гривня посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти було встановлено на рівні 50,61 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 24 копійки.

Курс долара до гривні в банках 27 березня подешевшав на 2 копійки і становив 44,15 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 43,65 гривні за долар. Середній курс євро до гривні знизився на 7 копійок і складав 51,18 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 50,40 гривні за євро.

