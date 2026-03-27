В Україні продовжує дешевшати валюта: курс долара і євро 27 березня

Продати долар можна в середньому за курсом 43,65 грн, а євро – 50,40 грн.

Курс долара до гривні в банках України у пʼятницю, 27 березня, подешевшав на 2 копійки і становить 44,15 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,65 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 7 копійок і складає 51,18 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,40 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,00 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,87 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,10 грн/євро, а курс продажу - 50,85 грн/євро.

Національний банк встановив на 27 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,89 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 2 копійки.

Щодо євро гривня посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти було встановлено на рівні 50,61 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 24 копійки.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомляв, що наступного тижня попит на валюту залишатиметься відчутним. Імпортери пального продовжать тиснути на ринок через зовнішню невизначеність.

