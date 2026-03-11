Кім Чен Ин з 13-річною донькою спостерігав за запусками крилатих ракет (фото)

Випробування крилатих ракет КНДР пройшли на тлі навчань США та Південної Кореї. Донька Кім Чен Ина вперше брала участь у демонстрації.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та його 13-річна донька Кім Чу Е спостерігали за запуском стратегічних крилатих ракет з військового корабля, повідомляє Associated Press.

На оприлюднених знімках видно, як батько і донька перебувають у конференц-залі та стежать за відеотрансляцією пусків з есмінця "Чхве Хьон", який введено в експлуатацію рік тому. За даними Центрального інформаційного агентства Кореї (KCNA), ракети влучили у цільові острови біля західного узбережжя країни.

Кім Чен Ин наголосив на необхідності підтримки "потужного та надійного стримування ядерної війни", а пуски мали продемонструвати стратегічну наступальну позицію ВМС Північної Кореї та ознайомити війська зі стрільбою зброї.

Відео дня

Випробування відбулися на тлі початку весняних військових навчань США та Південної Кореї під назвою "Щит свободи", які Пхеньян розглядає як репетицію вторгнення. Водночас сестра Кім Чен Ина, Кім Йо Чен, заявила, що навчання демонструють "закоренілу відразу" Вашингтона та Сеула до Північної Кореї та пообіцяла, що країна "переконає ворогів у нашому воєнному стримуванні".

Це не перше спостереження Кім Чен Ином запусків крилатих ракет з корабля, однак участь його доньки у цьому заході є рідкісним випадком, що викликає увагу аналітиків щодо потенційного підготовлення спадкоємиці до ролі у майбутньому лідерстві.

Новини з КНДР - останні погрози Кіма

Як повідомляв УНІАН, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин протягом двох днів особисто інспектував новий 5000-тонний есмінець Choe Hyon та спостерігав за пусками стратегічних крилатих ракет. Пхеньян заявляє про намір будувати по два таких кораблі щороку, щоб прискорити ядерне озброєння військово-морських сил.

Корабель розроблений як універсальна платформа, здатна нести: системи ППО та протикорабельний захист, ядерні балістичні ракети та стратегічні крилаті ракети, зазаначається у матеріалі.

Вас також можуть зацікавити новини: