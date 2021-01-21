Курс долара виріс до 28,26 гривні, а курс євро - до 34,37 гривні.

Національний банк України на п'ятницю, 22 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,26 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 34,37 гривні/євро, тобто гривня ослабла на 22 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 22 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 28,2561 (21 січня – 2820,35)

100 EUR – 34,3651 (21 січня – 3414,88)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України до 16: 00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,27/28,29 гривні/долар, до євро – на рівні 34,35/34,37 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на четвер, 21 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,20 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій