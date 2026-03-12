Фахівці розповіли, який процесор вибрати економному геймеру в 2026 році

Сучасні бюджетні процесори вже здатні забезпечити комфортну продуктивність як в іграх, так і в повсякденній роботі.

Експерти авторитетного порталу Tom's Hardwareопублікувалионовлений рейтинг найкращих бюджетних процесорів для ПК восени 2026 року. До списку увійшли моделі AMD та Intel, які пропонують оптимальне співвідношення ціни та продуктивності для ігор, роботи та повсякденних завдань.

Фахівці протестували десятки чіпів і виділили 5 найбільш вигідних варіантів у різних цінових категоріях – від ультрабюджетних рішень до моделей до $200.

Відкриває список Ryzen 5 7600X, який є безумовним лідером у сегменті 150-200 доларів. Цей 6-ядерний 12-потоковий процесор на архітектурі Zen 4 здатний розганятися до 5,3 ГГц і забезпечує чудову продуктивність як в іграх, так і в робочих завданнях. Експерти відзначають високий рівень однопотокової та багатопотокової продуктивності, а також підтримку сучасної пам'яті DDR5 та інтерфейсу PCIe 4.0.

У категорії $100-$150 переможцем став Intel Core i5-12400F. Ця модель має 6 ядер 12 потоків і показує хорошу ігрову продуктивність. Серед переваг – інтерфейс PCIe 5.0 і підтримка як DDR4, так і DDR5, що важливо в умовах дефіциту пам'яті.

Тим же, хто хоче заощадити ще більше, є сенс розглянути Ryzen 5 5600 на архітектурі Zen 3. Цей 6-ядерний процесор пропонує хорошу продуктивність в іграх і додатках за ціною приблизно $100.

Якщо потрібен процесор для ультрабюджетної збірки ($50-$100), то безпрограшним варіантом стане Intel Core i3-13100F, який попри всього чотири ядра забезпечує високу однопотокову продуктивність і здатний справлятися з сучасними іграми при наявності дискретної відеокарти

Замикає топ бюджетних чіпів Ryzen 5 5600GT. Цей процесор поєднує 6 ядер Zen 3 та вбудовану графіку, здатну запускати невимогливі ігри в роздільній здатності 1080p без відеокарти.

Відео дня

Згідно з актуальною статистикою Valve, 56% комп'ютерів, зареєстрованих в Steam, використовують процесори Intel. На AMD припадає 43% і ця цифра зростає щомісяця.

Як УНІАН вже писав, після відеокарт, SSD та ОЗУ криза пам'яті дісталася й до процесорів – хоча поки тільки серверних. Наприклад, в Китаї процесори Xeo подорожчали на 10%, а для купівлі доводиться ставати в список очікування.

Вас також можуть зацікавити новини: