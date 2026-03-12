Україна домовилась про спільний випуск безпілотників з Румунією

Дві країни підписали документ про співпрацю у цій сфері.

Україна і Румунія досягли домовленості про спільне виробництво безпілотників. Про це сказав президент президент Румунії Нікушор Дан під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Бухаресті.

"Говорили про нашу співпрацю у військовій сфері і один з підписаних документів стосується саме спільного виробництва дронів у Румунії", - наголосив Дан.

Зазначимо, сьогодні Зеленський прибув з неоголошеним візитом у Румунію.

Розвиток українських безпілотників

Сьогодні міністр оборони Михайло Федоров повідомляв, що Україна першою в світі залучила міжнародних партнерів до тренування моделей штучного інтелекту при застосуванні безпілотників на основі реальних даних з поля бою.

За його словами, уряд ухвалив постанову, яка запускає новий формат співпраці між державою, українськими компаніями та міжнародними партнерами.

Співпраця України і Румунії

В січні повідомлялося, що Україна та Румунія погодили спільний інфраструктурний проєкт з розвитку прикордонного сполучення на напрямку "Порубне - Сірет". Проєкт передбачає будівництво швидкісної дороги на території Румунії до українського кордону, а також модернізацію української ділянки дороги.

