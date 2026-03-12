Іран ще не застосував свій головний козир у війні, який справді спричинить хаос, - WSJ

Ракетні та дронові удари по Дубаю виглядають ефектно, але в арсеналі Ірану є дещо менш видовищне, але більш небезпечне для глобальної економіки.

За два тижні війни із США Іран здійснив велику кількість пусків ракет і дронів-камікадзе по країнах регіону, прагнучи спричинити паніку та кризу на глобальному паливному ринку. Але його головною зброєю у цьому може стати дещо значно менш видовищне, ніж повітряні удари по хмарочосах Дубаю – морські міни.

Як пише The Wall Street Journal (WSJ), морські міни – це проста зброя, за допомогою якої Тегеран справді здатен посіяти хаос у світовій економіці. Видання посилається на недавні повідомлення про те, що Іран почав мінувати Ормузьку протоку – вузький водний коридор, яким експортується левова частина близькосхідної нафти і скрапленого газу. Поки що йдеться лише про десяток мін, але потенціал цієї зброї величезний.

"Це хороший інструмент асиметричної війни. Звичайні можливості знищені, але у них є ці асиметричні можливості", – каже експерт із морських загроз Джахангір Е. Араслі.

Зазначається, що в арсеналі Ірану є широкий асортимент морських мін, як дрейфуючих, так і тих, що кріпляться до морського дна і плавають на заданій глибині (наприклад на 1 метр нижче поверхні).

У звіті Військово-морського інституту США, опублікованому кілька років тому, зазначалося, що під час Другої світової війни саме морські міни завдали американському флоту найбільше шкоди. Усі інші види загроз були далеко позаду.

У випадку з Іраном проблема полягає в тому, що мінувати Ормузьку протоку можуть навіть водолази на звичайних рибальських суднах. Залучати великі військові кораблі немає потреби.

Хоча давно існують ефективні методи розмінування морських акваторій, доки самі міни залишаються у воді, для танкерів буде надто ризиковано самостійно проходити Ормузькою протокою. Їм потрібен буде супровід військових кораблів, що прокладатимуть шлях і виявлятимуть міни.

Однак навіть це не гарантує безпеки. WSJ нагадує, що у 1980-х роках під час Ірано-Іракської війни американський флот вже вдавався до практики конвоювання суден в Ормузькій протоці. Закінчилося все тим, що американський фрегат підірвався на морській міні, спричинивши додаткову військову кризу вже за участі США.

Війна в Ірані: останні новини

Як писав УНІАН, війна в Ірані спричинила найбільшу кризу в історії світового нафтового ринку. Якщо до кризи через Ормузьку протоку щодня проходило близько 20 млн барелів нафти, то тепер фактично нуль.

Також ми розповідали, що колишній радник із національної безпеки США Джон Болтон розкритикував Дональда Трампа через кілька помилок, яких той припустився, напавши на Іран. На думку Болтона, Трамп не підготував до конфлікту американську громадськість, Конгрес США і союзників, а також мало співпрацював з іранською опозицією.

