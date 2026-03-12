'Не контрнаступ' триває: Сили оборони мають нові просування, - ISW

Зокрема успіхи українських захисників фіксуються на сході.

В останні дні Сили оборони України мали тактичні просування на низці напрямків, повідомляють аналітики з Інституту вивчення війни (ISW).

Купʼянський напрямок

Зокрема аналітики відзначають незначні просування українських сил в районі Купʼянська. Зазначається, що 10 березня зʼявилися геолоковані кадри, які показують, що Сили оборони зачищають підстанцію на північ від Ківшарівки на південний схід від Купʼянська. Що фактично означає контроль українських сил над цим районом.

Водночас аналітики зазначають, що РФ перекидає підрозділи 1-го мотострілецького полку з Вовчанського напрямку на Куп’янський.

Південь України

Також аналітики повідомляють про тактичні просування Сил оборони на півдні, а саме – на Олександрівському напрямку. Відтак на геолокованих відео від 10 березня видно, як ЗСУ атакували російського військового в Новогригорівці, що свідчить про ймовірне звільнення населеного пункту, зазначають аналітики. Крім того, повідомляється, що українські сили контратакували поблизу Гаю.

На півдні Сили оборони мають успіхи й у районі Гуляйполя. Повідомляється, що на кадрах від 11 березня видно, як ЗСУ зачищають житловий будинок і підвал на південному сході Різдвянки на північний захід від Гуляйполя.

Донбас

На сході, як зазначають аналітики, Сили оборони провели локальні операції на тактичному напрямку Костянтинівка–Дружківка. За даними експертів, такі дії дозволяють зміцнити позиції та стримувати тиск на ворога. Інформацію про активні дії Сил оборони у цьому регіоні також підтверджують геолоковані відео.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше в ЗСУ розповіли, що Силам оборони на півдні вдалося прорвати оборону ворога на 12 кілометрів вглиб російських позицій. Водночас бійці наголошують, що ці дії не є контрнаступом.

Раніше зʼявилася інформація про те, що РФ на півдні почала використовувати бронетехніку. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснив, що причиною цьому є успішні дії Сил оборони в цьому регіоні. Оскільки РФ намагається оперативно повернути відбиті Україною території.

