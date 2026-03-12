У Колочаві зацвіли крокуси: коли очікувати на пік квітування (фото)

Пік цвітіння крокусів очікують 21-22 березня.

У Колочаві на Закарпатті почали квітнути шафрани Гейфеля, які ще називають крокусами – рідкісними першоцвітами, занесеними до Червоної книги України. Про це повідомляє управління туризму та курортів Закарпатської ОВА.

"На території музею "Старе село" у Колочаві Хустського району почали квітнути шафрани", - йдеться у повідомленні.

Світлинами квітів, які починають розпускатися, поділився місцевий гід Юрій Радівілов.

Зазначається, що пік цвітіння крокусів очікують на вихідні 21-22 березня.

Чому варто відвідати Колочаву

Мальовниче гірське село Колочава у Закарпатській області увійшло до списку 52-ти найкращих туристичних сіл світу за версією Всесвітньої туристичної організації ООН (UN Tourism), що був оприлюднений наприкінці 2025 року.

Воно приймає десятки тисяч туристів не тільки з України, а й із-за кордону. В першу чергу Колочава відома багатьом українцям як одне з найкращих місць в країні для спостереження за цвітінням крокусів. Однак приваблює воно ще й фантастичними гірськими краєвидами та десятком музеїв на території скансена "Старе село", де можна ознайомитися із 300-річною історією побуту місцевих жителів. Детальніше про це – у нашому матеріалі.

