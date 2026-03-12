Росія втратила супутник, який забезпечував мовлення на окупованих територіях

Новий супутник "Експрес-АТ3" з'явиться на орбіті не раніше 2030 року.

Росія втратила супутник "Экспресс-АТ1", який забезпечував мовлення пропагандистських ресурсів на окупованих територіях України. Космічний апарат вийшов з ладу 4 березня з невідомих причин і не підлягає відновленню, повідомляє ASTRA.

Як заявили в держкомпанії-власниці супутника "Космічний зв'язок", спроби відновити його роботу не дали успіху і "тепер супутник можна вважати загубленим".

Новий супутник "Експрес-АТ3" з'явиться на орбіті не раніше 2030 року. Раптове відключення "Экспресс-АТ1" припинило трансляцію великих телеканалів, зокрема операторів "НТВ-Плюс", "Триколор" та "Русский мир".

"Триколор" зміг знайти тимчасове рішення – розпочати мовлення з іноземного супутника ABS-2A (компанія зі штаб-квартирою в ОАЕ) та попросити абонентів переналаштувати антени. "Русский мир" дозволити собі мовити з іноземних супутників не може через санкції. Оператора було створено у 2022 році для мовлення на окупованих територіях України. На цих теренах історично працювали українські оператори супутникового ТБ. А в низці регіонів влада заборонила використовувати антени супутникового телебачення, налаштовані на європейські супутники", - пише видання.

