У ЄС з'явилась альтернатива 'Залізному куполу': французи показали систему SkyDefender

Нова система ППО від виробника Thales виявляє ракети за 5000 км і має багатошарову структуру.

Французький оборонний гігант Thales представив SkyDefender - інноваційну систему протиповітряної оборони, здатну виявляти балістичні ракети на рекордній відстані. Комплекс реагує на небезпеку за лічені секунди та забезпечує повний захист у всіх сферах: від суші до космосу. Про запуск новинки компанія Thales офіційно оголосила на своєму сайті та під час спеціальної пресконференції.

Французи створили багаторівневу систему ППО, яка об’єднує датчики, радари та засоби ураження в єдину мережу під управлінням штучного інтелекту cortAIx. Система працює за принципом відкритої архітектури, а це означає повну сумісність із комплексами, які вже стоять на озброєнні різних країн. Розробники запевняють: захист став проактивним.

"SkyDefender - це інтегрована, багаторівнева, багатодоменна система протиповітряної та протиракетної оборони, яка забезпечує комплексний захист від усіх видів повітряних загроз, на суші, на морі та в космосі. SkyDefender інтегрує мережу передових датчиків та виконавчих пристроїв з універсальною системою командування та управління (C2). Завдяки своїй відкритій та модульній архітектурі вона повністю сумісна з наявними системами протиповітряної оборони", - пояснюють у компании.

Захист розділений на своєрідні яруси. Для "ближнього бою" проти безпілотників використовують ракети LMM та зенітні гармати. До речі, ці ракети вже успішно працюють на фронті в Україні. Середню дистанцію прикриває система SAMP-T NG - вона бачить цілі на відстані до 150 кілометрів.

Але справжня міць комплексу у далекобійному сегменті. Геостаціонарні супутники з інфрачервоними датчиками помічають пуск балістичної ракети за 5000 кілометрів. Дані миттєво йдуть на наземні радари UHF та Smart-L MM. Швидкість вражає.

Ерве Дамманн, заступник генерального менеджера Thales, наголосив на "агностичному" підході до управління. Це дозволяє впроваджувати SkyDefender у вже наявну оборонну інфраструктуру без конфліктів обладнання.

За його даними, штучний інтелект аналізує загрозу миттєво, а рішення приймаються за секунди. Командний центр сам обирає оптимальний засіб для перехоплення цілі:

"Завдяки SkyDefender, Thales пропонує перевірену в бойових умовах систему, яку легко інтегрувати та яка доступна вже сьогодні, підтверджуючи нашу позицію як надійного довгострокового партнера для збройних сил. Протягом кількох секунд командно-контрольний центр визначить "найкращий спосіб" нейтралізації загрози".

Поки що система не використовує дрони-перехоплювачі. Проте конструктори залишили можливість для майбутнього апгрейду, адже SkyDefender готовий до модернізації в міру появи нових викликів на полі бою.

Яка ситуація з ППО в Україні

Видання Politico повідомляє про потенційне ускладнення постачання ракетних систем Patriot Україні через поточний військовий конфлікт в Ірані. Активне використання ракет Patriot союзниками США у Перській затоці для перехоплення іранських балістичних ракет та безпілотників може призвести до скорочення їхнього експорту до України, послаблюючи українську протиповітряну оборону.

Тим часом на останньому засіданні у форматі "Рамштайн" Україна домовилась з партнерами про передачу 35 ракет Patriot, підтвердив президент Володимир Зеленський. Ці боєприпаси належать до типу PAC-3.

Крім того, президент повідомив про готовність України до виробництва власних ракет для знищення балістичних ракет. Для цього Україні потрібні ліцензії від США, яких поки що не отримано. За словами Володимира Зеленського, в Україні вже існують необхідна інфраструктура, технології та досвідчені інженери, що дозволить швидко розпочати масове виробництво ракет.

