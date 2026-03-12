Іноземним волонтерам значно спростили правила перебування в Україні: подробиці

Відповідний закон скасовує для них вимогу отримання довгострокової візи для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні.

Верховна Рада спростила легалізацію перебування в Україні для іноземних волонтерів та гуманітарних працівників.

За ухвалення відповідного закону проголосували 254 народних депутати. Йдеться про внесення змін до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" щодо скасування візових вимог для іноземців та осіб без громадянства, які є гуманітарними працівниками та волонтерами, на період дії воєнного стану.

Законом передбачено, що на період дії воєнного стану та протягом року після його припинення або скасування вимога щодо отримання довгострокової візи з метою отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні не поширюватиметься на окремі категорії іноземців та осіб без громадянства.

Зокрема, це стосується іноземців та осіб без громадянства, які прибувають в Україну для роботи у філіях та представництвах юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, що є отримувачами гуманітарної допомоги відповідно до Закону України "Про гуманітарну допомогу".

Крім того, спрощення застосовуватиметься до іноземців та осіб без громадянства, які приїжджають для участі у міжнародних та регіональних волонтерських програмах або для діяльності в організаціях, що залучають волонтерів.

Дія Закону не поширюватиметься на громадян Росії. Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Інші закони, пов’язані з війною

Як повідомляв УНІАН, у лютому ВР підтримала закон про надання 12-місячної відстрочки від мобілізації для молоді віком від 18 до 25 років, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану.

Йдеться про військовозобов’язаних та резервістів віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану уклали контракт на 1 рік і вже звільнені зі служби.

