Харків'янка виявила у себе на балконі приховану колонію із 900 кажанів (відео)

Власниця житла чула "постояльців", але звернулася по допомогу, коли обшивка балкону почала руйнуватися.

У Харкові під обшивкою балкона у звичайній квартирі виявили 900 червонокнижних кажанів – рудих вечірниць. Про це повідомив у Фейсбук Український центр реабілітації кажанів.

"Протягом декількох років поспіль в обшивці балкона однієї з квартир у Харкові зимували кажани. Вони не заважали власниці, хоч вона їх і чула. Допоки цього лютого тварини не почали вилазити в середину балкона, а обшивка не почала руйнуватися", - розповіли у центрі.

Зазначається, що власниця квартири звернулася до центру та домовилась про співпрацю його фахівців з ремонтниками. Дуже важливо, пояснюють фахівці, щоб під час ремонту можна було контролювати, як проходять роботи, аби кажанів не травмували та правильно транспортували до центру.

"Із плином роботи стало зрозуміло, що під обшивкою ховається велика колонія рудих вечірниць, тож нам необхідно було якомога швидше їх врятувати. А потім почались дні нон-стоп роботи із рукокрилими. Протягом трьох днів, працюючи у декілька змін, ми перевіряли стан тварин, поїли їх водою та надавали першу допомогу виснаженим та голодним. Загалом нам вдалось врятували понад 900 рудих вечірниць", - наголошують фахівці.

Додається, що стан більшості вечірниць був задовільним, тож їм створили умови для закінчення зимівлі у холодній кімнаті та відгодовують тих, хто цього потребує.

"Ми були дуже зворушені тим, що власниця балкона відповідально поставилась до ремонту та завдяки нашій співпраці такій великій кількості червонокнижних тварин вдалось зберегти життя", - йдеться у повідомленні.

Вечірниця руда: що відомо

Вечірниця руда - один з трьох видів кажанів в Україні. Хутро густе, з короткими волосками, спина i черевце рудо-коричневі, черевце трохи світліше. Мордочка, вуха, а також літальна перетинка темні. Вуха короткі, заокруглені, з потовщеними краями. Козелок у формі грибка, крила вузькі й довгі. Довжина тіла: 60-85 мм, вуха: 15-22,5 мм, передпліччя: 49,5-59 мм, вага: від 17 до 42 г.

Навесні з'являється в квітні-травні. Селиться в лісах, особливо листяних, з високим відсотком старих дерев, у великих парках і садах. Колонії, що можуть налічувати до тисячі особин, розташовує в дуплах дерев, за дерев'яним покриттям стін і на горищах будинків. В останні роки почастішали випадки зимівлі на території України. На полювання вилітає ще під час заходу сонця. Літає високо, дуже швидко і маневрово, полює над кронами дерев, луками або галявинами. Здобич - двокрилі й комарі, мухи та довгоніжки, а також метелики, волохокрильці й одноденки.

Природоохоронний статус виду: вразливий. Вид занесено до Червоної книги України, Червоного списку МСОП, EUROBATS та II додатку до Бернської конвенції.

