Монети будуть введені в обіг з 18 січня 2022 року.

Національний банк України з 18 січня вводить в обіг дві нові пам'ятні монети, присвячені важливій події у світовому спортивному житті - XXIV зимовим Олімпійським іграм, проведення яких намічено на лютий 2022 року в столиці Китаю Пекіні.

Про це регулятор повідомив на своєму офіційному сайті.

Дві монети номіналом 2 і 10 грн мають однакове оформлення на аверсі та реверсі.

Зазначається, що на аверсі монет розміщено: угорі – малий Державний Герб України, над яким напис півколом "УКРАЇНА", у центрі у дзеркальному колі – голова дракона (використано тамподрук), який є головним героєм давніх легенд, міфів, казок та одним із найвідоміших символів Китаю, напис "2022", стилізований під змієподібного дракона, вкритого лускою; ліворуч та праворуч – чотири піктограми, що символізують олімпійські види спорту; унизу номінал - 2 або 10 - та графічний символ гривні.

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На реверсі монет на стилізованому абрисі аркуша паперу розміщена композиція, що символізує країну, де відбудуться XXIV зимові Олімпійські ігри, – Китай з його давньою культурою, одним з елементів якої є папір; карта Пекіна, на якій зображені піктограми сноубордиста і фігуристки (в центрі), праворуч від якої віяло – невід'ємна частина традиційної китайської культури, перші відомості про появу якої відносять до IV–II ст. до н. е.

Крім того, на реверсі монети розміщені: сніжинка (внизу) і логотип Національного олімпійського комітету України (ліворуч), над яким голова дракона і вогонь – один із символів Олімпійських ігор.

Художник - Куц Марина.

Монета номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла, діаметр - 38,6 мм, маса дорогоцінного металу в чистоті - 31,1 р.Тираж - 2,5 тис. штук.

Монета номіналом 2 гривні виготовлена з нейзильберу (сплав міді, нікелю і цинку), діаметр - 31 мм.Тираж - 35 тис. штук.

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З 11 листопада 2021 року Нацбанк ввів в обіг нову пам'ятну монету "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України".

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