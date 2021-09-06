Офіс сумнівної фірми з Мюнхена під назвою Varex не має ані сайту, ані телефонів, ані вивісок. При цьому серед її лобістів - високопоставлені німецькі чиновники.

Німецькі урядовці вимагали від України мільйони євро на користь мюнхенської компанії Varex, яка має досить сумнівну репутацію.

Про це йдеться у спільному розслідуванні Der Spiegel та "Схем".

Журналісти дізналися, що офіс Varex не має ані сайту, ані телефонів, ані вивісок. Більш того, там працює лише три особи. При цьому серед лобістів Varex – федеральний міністр економіки і енергетики Німеччини Петер Альтмаєр, два державні секретарі парламенту в його міністерстві, щонайменше один нинішній і один колишній член Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу. Маючи влади, вони протягом останніх років тиснуть на Україну, аби вона повернула Varex давній борг, що нібито тягнеться ще з 90-х років, стверджують журналісти.

"Навіть федеральна канцелярія взяла участь у цьому", – пишуть автори розслідування.

У Varex кажуть, що у 1991 році їхня компанія підписала контракт з Україною про постачання апаратів комп’ютерної томографії виробництва Siemens. Техніку передали, але українська сторона начебто недоплатила 40 мільйонів євро. І в останні роки власник фірми Норберт Петерс вирішив порушити питання про стягнення боргу.

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Але журналісти стверджують, що за Varex ще з початку 90-х років тягнеться корупційний шлейф. Тоді українська влада начебто мала намір викупити у Varex частку статутного капіталу. Але пізніше, нагадують журналісти "Схем", створена у Раді парламентська слідча комісія встановила, що після перерахування 12 мільйонів німецьких марок на рахунки Varex її директор Норберт Петерс переказав ці суми на валютні рахунки громадян України, відкриті в закордонних банках. Одним із рахунків, пише Der Spiegel, користувалася сім’я тодішнього президента України Леоніда Кравчука

За даними Der Spiegel, у 2018 році міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр написав листа українському прем’єр-міністрові Володимиру Гройсману, що "нагадував м’яку погрозу" і стосувався саме повернення боргу для Varex. При цьому німецькі політики продовжили робити це і за влади президента Володимира Зеленського.

"Суму, яку Varex хоче отримати від України, можна порівняти з бюджетом Міністерства аграрної політики України. Але вона настільки незначна для Німеччини, що не пояснює, чому федеральний уряд тиснув на Київ з такою силою", - наголошують автори розслідування.

Журналісти встановили, що зараз у справі Varex посередником, який використовує старі контакти для організації зустрічей між Києвом і Берліном, виступає адвокат Карл-Ґеорґ Вельман. Свого часу він пропонував створити "Агенцію модернізації України" разом зі звинуваченим у корупції офіційними органами США українським олігархом Дмитром Фірташем. Він заперечує такі звинувачення та оскаржує екстрадицію з Австрії до США.

Цікаво, що раніше компанію очолювало чимало вихідців із Радянського Союзу. Серед них був, зокрема, підприємець із Москви – керівник "Комітету ветеранів спецслужб", який перебуває на пенсії у званні генерал-майора ФСБ.

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Автор: Денис Прядко