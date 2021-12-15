При цьому ринок іпотечного кредитування залишається концентрованим: п'ять найактивніших банків уклали майже 90% нових угод.

Українські банки за 10 місяців 2021 року видали 8,7 тис. іпотечних кредитів на загальну суму понад 7 млрд грн, що у 2,5 раза більше аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку України.

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Згідно з оприлюдненими даними, зокрема, в жовтні цього року банки видали 963 іпотечних кредити на загальну суму 774 млн грн.

Нові кредити на купівлю житла на вторинному ринку нерухомості займали ще більшу частку, ніж у вересні: у жовтні вона склала майже 90% від усіх виданих іпотечних кредитів.

При цьому ринок іпотечного кредитування залишається концентрованим: п'ять найактивніших банків уклали майже 90% нових угод.

Середня сума договору в жовтні зменшилася до 803,9 тис. грн з 858,1 тис. грн у вересні.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в жовтні 14,9% на первинному ринку і 13,5% – на вторинному. З початку року ставки знизилися на 2,0 п.п. і на 0,4 п. п. відповідно.

Здешевлення іпотеки в Україні:

Наприкінці січня 2021 року Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, наданими позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках програми "Доступна іпотека під 7%".

Автор: Богдан Слуцький