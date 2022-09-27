Серед головних потреб підприємці відзначають брак нових замовлень і ринків збуту, коштів на розвиток і необхідність допомоги з логістикою.

Половина українських підприємців вважають ІТ-послуги потенційним українським бестселером у світі, який матиме найбільший попит на міжнародній арені.

Про це йдеться в переданому УНІАН прес-релізі за результатами дослідження Mastercard SME Index.

"У рамках дослідження Mastercard SME Index підприємці виділили IT-послуги (49%) як найбільш перспективний бестселер України у світі, який матиме найбільший попит на міжнародній арені. Серед інших потенційних українських бестселерів назвали: український дизайнерський одяг (28%), крафтові продукти (26%) і прикраси, в тому числі ювелірні (23%)", - сказано в прес-релізі.

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Серед головних потреб підприємці відзначають брак нових замовлень і ринків збуту (56%), коштів на розвиток (33%) і необхідність допомоги з логістикою (23%).

Для розширення ринків збуту 28% працюючих підприємців вже продають свої товари або послуги за кордон: 16% почали закордонні продажі до війни, 12% – після її початку. 21% працюючих представників малого та середнього бізнесу (МСБ) планують розширювати географію продажів у майбутньому.

"Сьогодні українські підприємці найбільше продають свої товари та послуги на ринки США (30%), Польщі (27%), Німеччини (13%), Великобританії (10%), Литви (10%) і Канади (10%). Серед найбільш пріоритетних ринків, які Український Бізнес розглядає для подальшого розширення географії продажів, - Польща (61%), Болгарія (13%), Великобританія (13%), Італія (11%) і Молдова (11%)", - йдеться в прес-релізі.

Відзначається, що основними бар'єрами, які заважають малому і середньому бізнесу вийти на зарубіжні ринки, є брак фінансових ресурсів (29%), профільних знань (27%) і брак виробничих потужностей (12%).

Дослідження стану українського малого та середнього бізнесу було проведено в червні 2022 року. В онлайн-опитуванні взяв участь 301 респондент – чоловіки та жінки, які є власниками або керівниками мікро-, малого та середнього бізнесу – у 20 областях України.

Mastercard:

Міжнародна компанія Mastercard спеціалізується на платіжних рішеннях і технологіях, керуючи платіжною мережею, яка об'єднує споживачів, фінансові установи, торговельні підприємства, державні організації та представників приватного сектора в більш ніж 210 країнах і територіях.

Згідно з попередніми результатами дослідження Mastercard SME Index, більш як 60% українських підприємців, попри війну, вимушену релокацію, складнощі з логістикою та зменшення обсягів продажів, продовжують працювати, а понад 90% з тих, хто призупинив діяльність, готові відновити її в майбутньому.

Війна в Україні та кредитування бізнесу:

18 березня Уряд прийняв рішення про запуск безвідсоткового кредитування бізнесу на час війни. На час воєнного стану і ще місяць після його завершення ставка за кредитами буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, платитиме держава. Після воєнного стану процентна ставка за цією програмою буде не більше 5%.

Національний банк України ввів додаткові обмеження щодо використання коштів з гривневих рахунків за кордоном.

З 21 липня НБУ встановив щомісячний ліміт для розрахунків за кордоном з усіх гривневих карток клієнта, відкритих в одному банку, у розмірі 100 тис.гривень (в еквіваленті).

Рекорд з реєстрації нових фізосіб-підприємців за час повномасштабної війни станом на середину липня склав 5223 бізнесу.

1 серпня в Кабміні розповіли про видані пільгові кредити для підприємців за час війни.

8 серпня 2022 року НБУ скасував частину валютних обмежень для волонтерів та бізнесу.

Згідно з опитуванням, проведеним Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА), станом на 12 серпня бізнес покращив оцінку власної фінансової стійкості.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що програма кредитування "Доступні кредити 5-7-9%" у 2023 році буде збережена, а також продовжать діяти програми, які допомагають бізнесу зберегти робочі місця і залучати нових співробітників.

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