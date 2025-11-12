Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,19 грн, євро – 49,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 12 листопада, знизився на 2 копійки і складає 42,17 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 48,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,57 гривні, а євро - за курсом 47,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу залишився на попередньому рівні і становить 42,19 гривні. Курс євро при оплаті карткою 12 також залишився незмінним і складає 49,02 гривні.

Національний банк України встановив на середу, 12 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,01 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 48,61 гривні за один євро, тобто гривня втратила 7 копійок.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 12 листопада, знизився на 4 копійки і складає 42,20 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,75 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 1 копійку і складає 48,90 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,30 гривні за євро.

