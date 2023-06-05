Мікрофінансові організації в РФ тепер перевірятимуть платоспроможність та боргове навантаження клієнта перед укладенням договору.

У Держдумі РФ запропонували ввести обмеження на видачу мікропозик населенню і видавати не більше трьох кредитів на одну людину.

Як повідомляють "Известия", ініціатива вже направлена в Центробанк. Повідомляється, що мікрофінансові організації (МФО) тепер перевірятимуть платоспроможність і боргове навантаження клієнта перед укладенням договору.

"Мікрофінансові позики отримати набагато простіше: вони видаються часто без особливого підтвердження платоспроможності громадянина. Кількість таких позик, які може оформити один клієнт, також ніяк не обмежена", - заявив автор ініціативи, депутат від фракції "Справедливая Россия" Олександр Аксьоненко.

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У Держдумі вважають, що обмежувальна міра допоможе "убезпечити росіян від надмірного фінансового тягаря".

З 1 липня максимальна ставка в Росії становитиме 0,8% в день (292% річних), а розмір переплати — до 130% від суми позики.

"Введення подібних обмежень може піти на користь росіянам", - заявила заступник керівника іпотечного департаменту Федеральної компанії "Этажи" Тетяна Решетнікова, зазначивши при цьому, що нерідко громадяни звертаються за мікропозиками, "діючи на емоціях і не оцінюючи свої реальні сили", а також "використовують нову мікропозику для погашення старої, тим самим збільшуючи борг і заганяючи себе в патову фінансову ситуацію".

Разом з тим, заступник голови експертної ради "Банка России" із захисту прав споживачів Ельман Мехтієв заявив, що кількісне обмеження мікропозик до двох-трьох на людину не вирішить проблему закредитованості громадян, оскільки ключову роль тут відіграє показник боргового навантаження.

Гендиректор фінансової онлайн-платформи Webbankir Андрій Пономарьов вважає, що посилення вимог призведе до того, що люди почнуть вдаватися до послуг нелегалів. "Якщо учасників ринку зобов'язати вимагати довідки про доходи, мільйони громадян опиняться за бортом легальної системи кредитування і підуть шукати гроші у чорних позичальників", — пояснює він.

За підсумками першого кварталу 2023 року чисті процентні доходи 30 найбільших МФК перевищили 14,17 млрд рублів. Чистий прибуток компаній виріс майже в два рази — до 6,11 млрд рублів.

Крах російської економіки

За перші чотири місяці 2023 року доходи федерального бюджету знизилися на 22% порівняно з тим же періодом 2022 року.

За квітень дефіцит бюджету перевищив 1 трлн рублів, а спад нафтогазових доходів прискорився до 64% після 43-46% в січні–березні.

Станом на 18 травня 2023 року в Росії була зафіксована найбільша нестача робочої сили за майже 30 років. На 35% російських підприємств не вистачало робочих рук.

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