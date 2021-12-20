Найчастіше українці обирають набори книг.

Українці, які отримали 1 тисячу гривень за вакцинацію від COVID-19, купували книги. Найчастіше обирали набори книг за 999 гривень.

Про це розповів представник одного з видавництв Іван Лопатченко в ефірі Апостроф TV

"Громадяни намагаються вкластися саме в тисячу. Обирають набори за 999 гривень, наприклад, того ж "Відьмака" Анджея Сапковського - сім книг якраз обійдуться в таку суму. Ця позиція зараз у нас в топі продажів", - зазначив Лопатченко.

Крім того, багато продавців книг намагаються запропонувати різні акційні варіанти якраз на 1 тисячу гривень, щоб залучити покупців. При цьому представник видавництва вказав, що українці купують ті ж книги, що і раніше.

Читайте такожУкраїнцям пояснили, як отримати тисячу за вакцинацію в "Дії": інструкція від МінцифриНаприклад, популярністю користуються Стівен Кінг, українські письменниці Люко Дашвар та Світлана Талан, а також обирають нон-фікшн, книги з психології та саморозвитку, книги з бізнесу.

Тисяча за вакцинацію: що відомо

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антикоагулянтної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

Ці гроші можна буде витратити на придбання абонементів в спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

Читайте також"Ковідна тисяча": на що українці почали витрачати гроші за вакцинацію - інфографіка18 листопада Верховна Рада попередньо схвалила виділення 3 мільярдів на виплати вакцинованим. А 2 грудня 2021 року парламент виділив з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на реалізацію програми "тисяча Зеленського". Гроші отримають всі вакциновані українці.

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що виплати тисячі за вакцинацію почнуться вже з 20-21 грудня. Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів в спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та інше.

Вакциновані від коронавірусу українці старше 60 років зможуть витратити отриману в рамках програми "еПідтримка" 1 тисячу гривень на покупку ліків приблизно з другої половини січня 2022 року.

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Автор: Анастасія Горбачова