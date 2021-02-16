Кожен третій дорослий українець стикався зі зловмисниками.

За статистикою, протягом 2020 року 30% українців заявили про зникнення грошей з їхніх банківських карток, та звинуватили в цьому телефонних аферистів.

Про це йдеться в сюжеті програми «Гроші».

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Як зазначається в сюжеті, українців, які стали жертвами шахраїв, в середньому обібрали на понад 12 тисяч гривень кожного.

«Практика використання номеру дуже поширена в Штатах. І, як результат, ми маємо ситуацію - 600 тисяч випадків крадіжки номера в США», - розповів «Грошам» комунікаційний експерт Роман Хімич.

Кожен третій дорослий українець стикався зі зловмисниками, розповідають правоохоронці та експерти.

Як працює схема

Спершу аферисти «кидають»вам гудки з трьох різних номерів. Потім жертва передзвонює на ці три незнайомих номери. Плюс шахраї поповнюють ваш мобільних рахунок на кілька гривень. Все це потрібно для того, аби потім мати змогу безпомилково відповісти на питання мобільного оператора і попросити у нього випустити дублікат сім-картки. Вашої сім-карти – для шахраїв.

«Адже потрібно відповісти на два питання: куди ви дзвонили за сім днів та суму останнього поповнення. І вам готові видати нову сім-картку, а стару заблокувати. Тобто власник блокується, а шахраєві видається нова сімка», - йдеться в сюжеті.

У більшості українців до телефону прив’язано все - від електронної пошти до банківської картки, а оскільки доступ до рахунку сьогодні можна отримати через інтернет-банкінг, шахраю лишається лише ввести ваш номер телефону.

Подробиці читайте в матеріалі "Мобільне шахрайство. Як не стати жертвою телефонних аферистів".

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Автор: УНІАН