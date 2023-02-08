Підтримка малого та середнього бізнесу України є перспективним напрямком для США.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну США розглядають можливість фінансування українського малого та середнього бізнесу.

Як повідомляє Урядовий портал за підсумками зустрічі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з першим заступником Адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ізобель Колмен, йдеться про суму в межах 100 млн дол.

В ході зустрічі Шмигаль закликав USAID приєднатися до програм підтримки українських підприємців.

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Колмен зазначила, що підтримка малого та середнього бізнесу є перспективним напрямком, і США розглянуть можливість його фінансування в розмірі до 100 млн дол.

Бізнес під час війни:

У квітні 2022 року в Україні запустили безкоштовну платформу для допомоги в релокації бізнесу. Подавати заявки могли як підприємства, що вимагають переміщення, так і компанії, які готові надати для цього приміщення або інші активи.

У грудні 2022 року бізнес продовжив послаблювати оцінки щодо своєї економічної діяльності через російські терористичні атаки та дефіцит електроенергії.

17 січня 2023 року бізнес пом'якшив негативні очікування щодо майбутньої ділової активності та інфляції.

Станом на 30 січня 2023 року через війну 80% компаній зіткнулися з падінням бізнесу.

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