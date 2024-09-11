Понад 20% регіонального ВВП через заміновані території втратили Чернігівська, Сумська, Миколаївська та Харківська області.

Збитки України через міни та інші вибухонебезпечні предмети становлять 11,2 мільярда доларів щорічно, що еквівалентно 5,6% ВВП України у 2021 році.

Як повідомила прес-служба Міністерства економіки, найбільші втрати — через скорочення експорту агропродукції та зменшення надходжень місцевих податків. Про це йдеться в дослідженні Tony Blair Institute, проведеному спільно із міністерством.

За оцінками Tony Blair Institute, понад 20% регіонального ВВП через заміновані території втратили Чернігівська, Сумська, Миколаївська та Харківська області. Загалом місцева влада недоотримує понад 1,1 мільярда доларів місцевих податків.

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Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко відзначила, що для пришвидшення процесу розмінування земель уряд запустив програму компенсацій для фермерів, що планують розміновувати сільськогосподарські ділянки, на яких працюють.

"Зараз в системі Prozorro оголошено 10 аукціонів на закупівлю послуг із розмінування земель сільськогосподарського призначення. Загальна площа земель, які планується розмінувати — понад 3 700 га. Ми очікуємо, що у найближчі два тижні аукціони успішно будуть завершені і підписані перші договори з операторами протимінної діяльності", — сказала Свириденко.

Toni Blair Institute у своєму звіті відзначив, що за оцінкою Світового Банку, для розмінування всієї території України знадобиться майже 35 мільярдів доларів. І ці гроші Україна змогла б компенсувати менше, ніж за три з половиною роки після повного очищення земель, наголошується у звіті.

Розмінування в Україні - останні новини

16 липня Верховна Рада ухвалила закон щодо скасування податкових та митних зборів для виробництва в та/або ремонту машин механізованого розмінування.

У серпні Національне агентство кваліфікацій схвалило професійний стандарт "Оператор із пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер)". До того часу в Україні не було професійного стандарту демінер і фактично оператори були змушені самостійно готувати фахівців для гуманітарного розмінування за власними розробленими програмами.

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