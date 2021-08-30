У грудні зростання пенсій відбудеться за рахунок збільшення мінімальної зарплати з 6000 до 6500 грн.

До кінця 2021 року в Україні будуть тричі підвищувати пенсії.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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Підвищення з 1 жовтня:

З 1 жовтня 2021 року будуть проведені додаткові адресні виплати в розмірі 400 грн пенсіонерам, які досягли віку від 75 до 80 років. Мінімальна пенсія для цих пенсіонерів становитиме 2500 грн.

Підвищення з 1 грудня:

З 1 грудня 2021 року мінімальна пенсія для пенсіонерів, які досягли 65 років буде збільшена до 2600 грн. Головна умова для отримання надбавки - необхідний трудовий стаж. Для жінок потрібен стаж3 0 років, для чоловіків - 35.

Зростання пенсій відбудеться за рахунок збільшення мінімальної зарплати з 6000 до 6500 грн.

Також, з 1 грудня 2021 року збільшиться мінімальний прожитковий мінімум з 2294 до 2393 грн. У зв'язку з цим мінімальна пенсія в країні зросте з 1854 до 1934 грн.

В цей же період підвищать доплати за понаднормовий стаж.

Накопичувальні пенсії: що необхідно знати

Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабінет міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.

17 серпня 2021 року був оприлюднений проект запуску накопичувальної пенсії.

Автор: Олена Коваленко