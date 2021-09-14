Кабінет міністрів планував розпочати цей процес цього року.

Кабінет міністрів планує розпочати впровадження другого рівня пенсійної системи (обов'язкова накопичувальна система) коштом держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Очевидно, що початок впровадження буде коштом держави проходити, щоб люди звикли та зрозуміли, а також змогли відчути довіру до цього рівня пенсійної системи, до цієї пенсійної реформи. Надалі там ще третій рівень, коли це добровільні внески", - сказав він.

За його словами, впровадження другого рівня пенсійної системи допоможе не тільки забезпечити громадян гідними пенсіями, а й дозволить за 15 років накопичити значний інвестиційний ресурс на рахунках пенсійних фондів – на рівні 40-50 млрд дол.

Накопичувальна пенсія: що необхідно знати

Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Шмигаль заявляв, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабінет міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку як орган ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

Автор: Дмитро Шварц