У Нацбанку відзначили, що неодноразово закликали міжнародний банківський і страховий сектор припинити бізнес-діяльність на території РФ та Білорусі.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну НБУ публічно звернувся до керівництва міжнародних банківських груп із закликом реалізувати свої попередні заяви і вийти з ринку країни-агресора.

Як зазначається в офіційній позиції Національного банку України, посилення санкцій та зовнішнього тиску на економіку агресора є одним із пріоритетів міжнародної діяльності.

"Санкції, введені проти РФ та її союзниці - РБ - країнами-учасницями санкційної коаліції, завдяки активній позиції України є безпрецедентними. Однак, враховуючи що військові дії тривають, ми продовжуємо шукати нові напрямки посилення санкційного тиску на агресора у взаємодії з міжнародними партнерами", - йдеться в заяві НБУ.

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У Нацбанку відзначили, що неодноразово закликали міжнародний банківський і страховий сектор припинити бізнес-діяльність на території РФ і Білорусі.

Звернення були направлені на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.

"На одинадцятому місяці війни, Національний банк констатує відсутність прогресу на шляху ухвалення остаточних рішень щодо виходу з російського ринку. Вважаємо це неприпустимим. Остання інформація, яка з'явилася в публічному полі, про надання банками, які входять до міжнародних фінансових груп, пільгових умов кредитування для учасників так званої "спеціальної військової операції" - чергове свідчення того, що заяви, які були зроблені, відрізняються від фактичного стану справ", - зазначили в НБУ.

Нацбанк підкреслює, що міжнародні банківські групи залишаються активними учасниками банківського ринку РФ, конкуруючи за збільшення кредитних портфелів.

"У своїх матеріалах банки відкрито використовують назви "ЛНР" і "ДНР" як окремих суб'єктів... Публічно ще раз звертаємося до керівництва міжнародних банківських груп - залишаючись в Росії, ви вибрали підтримку агресора", - відзначили в НБУ.

Війна в Україні та падіння російської економіки:

24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, найбагатші люди Росії в сукупності втратили 46,6 млрд доларів. Станом на кінець 2022 року їх втрати наблизилися до 100 млрд дол.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-. 8 березня 2022 року S & P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

Війна в Україні лише за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

Станом на 31 Серпня 80% росіян залишилися без заощаджень.

За підсумками вересня доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що було найнижчим показником за рік.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

19 грудня 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.

21 грудня 2022 року в "Роскосмосі" визнали рекордні збитки.

10 січня 2023 року Росія визнала рекордне зростання дефіциту держбюджету.

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