Президент переконаний, що державні підприємства "Центренерго" та Одеський припортовий завод готові до приватизації.

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про приватизацію, заявив, що держава має позбавитись максимально всіх підприємств, крім стратегічних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Економіка без олігархів" у Києві.

"Я вважаю, що важлива приватизація "Центренерго". На сьогодні ми почистили його від усіх впливових груп. Сьогодні "Центренерго", я вважаю, готове (до приватизації – УНІАН). Є якийсь графік – це питання до Фонду держмайна, до його керівництва – пана Сенниченка (голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко – УНІАН), коли він повинен це зробити. "Центренерго", так само як і Одеський припортовий завод, я вважаю, також готовий (до приватизації – УНІАН). Там якісь судові справи ще залишились, але навіть з тими проблемами, які є, можна говорити про приватизацію цього підприємства, а потім уже власники будуть вирішувати ці проблеми", - заявив він.

За словами глави держави, "питання блокування приватизації чи розблокування лише в руках ВР, тільки на законодавчому рівні". "В принципі, наша спільна воля, і політично моя воля про те, що держава повинна позбавитись максимально всього. Я згоден з позицією європейців і США, що держава не є найкрутішим управлінцем і менеджером", - додав він.

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Водночас президент також зазначив, що у стратегічних підприємствах, від яких держава не має позбавлятись, повинно бути державно-приватне партнерство. "Державно-приватне партнерство у великих підприємствах, які дуже прибуткові, має бути. Тому що тоді може прийти та чи інша компанія і просто вкласти в модернізацію цього підприємства. Тобто навіть не треба боятися, якщо сьогодні це підприємство приносить прибуток державі. Все одно у держави немає мільярдів, щоб вкладати їх у модернізацію великих підприємств. Є на що витрачати, скажімо так", - наголосив він.

Зеленський переконаний, що приватизація розблокована. "Гроші важливі, вони дуже потрібні державі, для соціалки перш за все. Але, мені здається, перш за все, важливо не скільки на вході отримує держава, скільки потім від податків щомісяця, щороку. Тому що це бізнес. Бізнес - це не, вибачте, "купи-продай", це не посередництво. Бізнес - це постійне вкладання грошей в технології, в ідеї, якийсь креатив. А потім постійно отримувати якісь невеликі відсотки, не треба 100%. Вибачте, "хапати" - це не про бізнес, це про хабарі та посередництво. А бізнес - це 10%, 15%, 20% прибутку постійно. Нам потрібні саме такі структурні рішення і щодо підприємств. Тому не дуже важливо, за яку суму ви продаєте підприємства, а скільки будуть вкладати гроші", - додав він.

Президент також зазначив, що непрофільні активи того чи іншого міністерства та відомства передаються у Фонд держмайна. "Ми передаємо з ДУС... готель "Дніпро" передали, він вийшов на приватизацію. Зараз я дуже хочу, щоб була приватизація готелю "Президент-готель", здається, називається також в центрі Києва. І є ще готель "Україна". Там багато судових справ, ми скоро очистимо це і також передамо", - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України на 2021 рік передбачає залучення 12 млрд грн від приватизації, причому левову частку мають скласти надходження від великої приватизації.

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Автор: Костянтин Гончаров