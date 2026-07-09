Трамп не підірвав НАТО: Politico дізналося деталі закритої зустрічі країн-членів

Однак невідомо, чи зустрінуться союзники знову наступного року.

Союзники по НАТО підтвердили прихильність до колективної оборони у підсумковій декларації саміту, незважаючи на застереження президента США Дональда Трампа не приходити на допомогу Європі.

"Ми, глави держав і урядів Північноатлантичного альянсу, зібралися в Анкарі, щоб підтвердити нашу непохитну прихильність до колективної оборони відповідно до ст. 5 Вашингтонського договору та трансатлантичних зв’язків. Напад на одного – це напад на всіх", – йдеться в декларації, передає Politico.

Однак, як зазначило видання, Трамп залишався деструктивною силою в НАТО, незважаючи на заяви інших союзників про збільшення видатків на оборону та на те, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте всіляко намагався догодити голові Білого дому.

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"Після чергового бурхливого саміту незрозуміло, чи зустрінуться лідери знову наступного року", – зробило висновок видання.

Зазначається, що хоча незадовго до саміту Трамп знову говорив про Гренландію, критикував Іспанію та загалом союзників у Європі за відсутність допомоги у війні проти Ірану, у залі засідання, у присутності інших лідерів, він зайняв менш войовничу позицію, повідомив виданню на умовах анонімності учасник закритої зустрічі.

Трамп розпочав промову на закритій зустрічі зі слів похвали на адресу Польщі, Німеччини, країн Балтії та Норвегії за високі витрати на оборону, сказав учасник. Він зазначив, що деякі країни не виправдали очікувань, але не назвав їх.

Йшлося й про Україну

Хоча Вашингтон припинив військову допомогу Україні, Трамп заявив, що США продовжуватимуть продавати їй зброю за рахунок коштів союзників.

У свою чергу канцлер Німеччини Фрідріх підкреслив незмінну прихильність до України та закликав російського диктатора Володимира Путіна укласти мирну угоду, коли той зрозуміє, що коаліція, яка підтримує Київ, не поступиться.

За словами учасника зустрічі, Мерц заявив, що озброєння України покликане "не розпалювати війну, а прокласти шлях до миру та її закінчення".

Ця прихильність до України знайшла відображення в підсумковій заяві. У ній Росія описується як "довгострокова загроза" для альянсу.

Європейські члени НАТО вирішили озброюватися

Союзники по НАТО також зобов’язалися зміцнити промислову базу, укласти нові військові контракти на суму 50 млрд доларів та "усунути бар’єри в оборонній торгівлі між союзниками".

Зазначається, що члени НАТО інвестуватимуть у свої можливості щодо розгортання, забезпечення та підтримки збройних сил і досягнення цільових показників у всіх сферах, включаючи нанесення глибоких високоточних ударів, інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, безпілотні системи тощо.

"Союзники вирушили на саміт, сподіваючись, що Трамп не зруйнує НАТО, і, попри певну нестабільність у його публічних заявах, ця мета була досягнута. Однак стрес, пов’язаний із проведенням щорічних самітів із президентом США, змушує деяких союзників засумніватися в доцільності щорічних зустрічей лідерів", – написало видання з посиланням на думки двох дипломатів НАТО.

Видання звернуло увагу на те, що в декларації міститься фраза про очікування наступної такої зустрічі, проте її дата не вказана.

Саміт НАТО в Анкарі: новини

Саміт НАТО в Анкарі проходить 7–8 липня 2026 року . Це ключова зустріч лідерів 32 країн-членів альянсу, а також запрошених партнерів, присвячена перерозподілу оборонного тягаря, регіональній безпеці та довгостроковій підтримці України.

Згідно з підсумковою декларацією, цього року Україна має отримати допомогу у сфері безпеки на суму 70 млрд євро, а також аналогічну суму у 2027 році.

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