Вперше республіку колишнього СРСР можуть покарати санкціями за допомогу Росії, - Bloomberg

Після початку війни в Україні Киргизстан став одним з ключових торгових хабів, через який до Росії постачалися товари з Європи, що підпадають під санкції.

Киргизстан може стати першою республікою колишнього СРСР, яка потрапила під європейські санкції за допомогу Росії. Як повідомляє Bloomberg, заходи проти цієї країни обговорюються в рамках підготовки 20-го пакету санкцій за вторгнення в Україну.

За словами джерел агентства, проти середньоазіатської країни, яка входить до ЄАЕС і військового блоку Кремля ОДКБ, може бути вперше задіяний механізм покарання за порушення санкцій (anti-circumvention tool). Зокрема, планується заборона на поставки до Киргизстану верстатів і радіообладнання.

Відзначається, що після початку війни Киргизстан став одним з ключових торгових хабів, через який до Росії поставлялися санкційні товари з Європи. За підрахунками Brookings Institution, експорт з Естонії до Киргизстану зріс на 10000%, з Фінляндії - на 3100%, з Польщі та Греції - на 2200% і 2100% відповідно, з Норвегії, Великої Британії, Німеччини та Чехії - більше ніж на 1000%.

Відео дня

Санкції ЄС за допомогу Росії

Іранська підтримка російської війни проти України становить пряму загрозу Євросоюзу. У зв'язку з цим вчора були введені санкції проти чотирьох осіб і шести організацій. Особливий акцент зроблено на підтримуваній іранським режимом програмі з розвитку та виробництва безпілотних літальних апаратів.

Вас також можуть зацікавити новини: