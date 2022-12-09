У переліку майна продаваного заводу кілька десятків позицій.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну, окупаційна влада тимчасово анексованого Криму вирішила виставити на аукціон Інкерманський завод марочних вин.

Як зазначається в повідомленні окупаційної влади, на розгляд внесено законопроект, що передбачає проведення аукціону у 2023 році. На аукціон буде виставлено нерухоме майно: будівлі заводських цехів, адміністративні будівлі та склади. Рухоме майно включає насоси, машини для розливу вин, автоцистерни та автонавантажувачі.

Всього в переліку майна заводу кілька десятків позицій.

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У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що майно перебуває "в зношеному стані" і буде продано "за ринковою вартістю", з урахуванням ступеня їх фізичного і морального зносу.

Скільки місцева окупаційна влада Севастополя планує виручити за винзавод в прогнозному плані приватизації не зазначається.

Інкерманський завод марочних вин:

Був заснований 1 лютого 1961 року, знаходиться в Інкермані, в Севастополі. Завод входить до складу групи компаній "Інкерман Інтернешнл". Потужність Інкерманського заводу за можливостями одноразового зберігання вин і виноматеріалів становить 1 050 000 декалітрів.

Війна в Україні та репарації:

Екс-посол США в Україні, віце-президент Інституту миру США Вільям Тейлор під час першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи заявив, що Росія має відповісти за воєнні злочини та руйнування і виплатити від $750 мільярдів до $1 трильйона репарації на відновлення України.

У вересні 2022 року міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що Україна вимагатиме щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій від Росії за шкоду, яку було завдано внаслідок російського вторгнення.

Радник офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія обов'язково платитиме Україні репарації. За його словами, Захід вже почав обговорювати це питання, і це вже серйозно.

14 листопада Генасамблея ООН ухвалила резолюцію по репараціях Україні від Росії. 13 країн не підтримали резолюцію. Серед них: Білорусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Російська Федерація, Сирія і Зімбабве.

14 листопада 2022 року заступник постпреда США при ООН Річард Міллс прокоментував ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції про створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок війни, розв'язаної Росією.

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