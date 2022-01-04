Роботодавці під час свят були активнішими за шукачів - у період з 31 грудня по 2 січня актуальних вакансій загалом було розміщено більше, ніж доданих або оновлених резюме.

У період з 31 грудня по 2 січня додавали або редагували свої резюме 3 200 шукачів роботи.

Про це свідчать дані експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua.

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Найактивнішими в розпал святкувань були здобувачі з Києва. Всього 1 520 киян редагували свої резюме. Друге місце за активністю посідають здобувачі з Донецької області (370), третє місце — за здобувачами з Харкова та області (239), четверте місце займають Дніпро та область (229), а в кінці п'ятірки лідерів розташувалася Одеса та область — 192 здобувача.

"Як не дивно, але найбільш активними в пошуку роботи були представники ТОП-менеджменту (540 резюме). На другому місці - студенти та молоді спеціалісти (385 резюме), третьому - IT-спеціалісти (323 резюме), четвертому – спеціалісти зі сфери маркетингу, реклами та PR (260 резюме). Замикають п'ятірку найбільш активних шукачів кваліфіковані фахівці на виробництві та в сільському господарстві (256 резюме)", - йдеться в повідомленні.

Протягом останніх годин 2021 року свої резюме створювали або редагували директор з безпеки з Києва, банківський співробітник з Чернівців, дизайнер-художник з Дрогобича, web-дизайнер з Києва та фармацевт з Полтави.

У перші години нового 2022 року розмістили резюме фінансовий менеджер і журналіст-кореспондент з Києва, керівник відділу продажів з Харкова, менеджер з продажу з Одеси та помічниця керівника з Дніпра.

Що стосується роботодавців, то протягом останнього робочого дня минулого року на кадровому порталі grc.ua було розміщено 10 203 вакансії. Не зупинився ринок праці навіть у перший день 2022 року: 1 січня додали ще 3 290 вакансій, серед яких пекарі, фінансовий фахівець з обліку міжнародних компаній та інші.

Найбільше пропозицій у святковий період було для спеціалістів з продажу (4 783 вакансії), ІТ-спеціалістів (2 226 вакансій) та для студентів та осіб без досвіду роботи (1 741 вакансія). Найбільше шукають працівників у Києві - 5 472 вакансії. На другому місці Дніпропетровська область (1 280 вакансій), на третьому - Харківська область (891 вакансія). На четвертому місці Київська область (761 вакансія). Замикає п'ятірку лідерів Одеська область, де у святковий період шукали 707 працівників.

При цьому роботодавці під час свят були активніше шукачів - в період з 31 грудня по 2 січня актуальних вакансій в цілому було розміщено більше, ніж доданих або оновлених резюме.

Середня зарплата в Україні: