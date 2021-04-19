Крім того працівники написали звернення до Президента України, Кабінету Міністрів та керівництву Фонду держмайна України.

У понеділок, 19 квітня, працівники сільгосппідприємства ДП «Вірівське» робочий день розпочали з попереджувальної акції протесту проти неочікуваного і безпідставного, як вони вважають, зміни керівника.

Як повідомила голова профспілкової організації підприємства, головний бухгалтер Оксана Бойко, господарство «Вирівське» є державним підприємством, що в недалекому майбутньому передбачається приватизувати шляхом виставлення на торги Фондом держмайна України. Сім місяців тому фондом було призначено на посаду директора Голуба Юрія Юрійовича. Новий керівник підійшов до роботи фахово, з тих пір збільшено кількість робочих місць, зросло поголів’я худоби на фермі і посівні площі, відповідно зросли показники виробництва – надої молока, збір сільгоспкультур, вчасно виплачується заробітна плата – підприємство розвивається і готується до розпаювання земель державного фонду, на яких працює. Станом на сьогодні укладено угоду з юристом Юлією Сергіївною Рябченко і підприємством ТОВ «Геобізнес» для оформлення документів на отримання права на постійне користування земельними ділянками. З цього приводу підготовлене і подане клопотання до Держгеокадастру Сумської області з метою в подальшому провести процедуру роздержавлення земель – кожний працівник підприємства, а також пенсіонери, які раніше працювали в господарстві, мають право отримати земельні ділянки у власність в якості паю. Працівники довіряють нинішньому директору Ю.Голубу, який відстоює їх інтереси.

Разом з тим у п’ятницю, наприкінці робочого дня три невідомі особи зайшли в адмінбудівлю підприємства і продемонстрували документ - наказ Фонду держмайна України про призначення з 15 квітня на посаду тимчасово виконуючого директора ДП «Вирівське» Василя Гереженівського. За відомою інформацію Василь Гереженівський раніше очолював Агрофірму «Ополонівська» в Лебединському районі і довів її до банкрутства. Отже у суботу, 17 квітня, профспілкова організація підприємства ДП «Вирівське» провела збори трудового колективу, висловила довіру Юрію Голубу і прийняла рішення про його підтримку на посаді директора підприємства, а також прийняла рішення провести попереджувальну акцію протесту проти зміни керівництва підприємства з перекриттям траси Конотоп-Батурин неподалік мосту через річку Куколка.

Працівники вивели сільгосптехніку, розмістили її обабіч дороги і облаштували плакатами «Земля належить народу», «Не блокуйте приватизацію», «Почуйте голос профспілки», «Збережемо підприємство», «Голуб – наш керівник», «Не знищуйте робочі місця», «Кудін, зупиніть рейдерство» (Денис Ігоревич Кудін - заступник голови Фонду держмайна України з питань персоналу, - пояснили протестувальники), «Не знищуйте ферму» тощо. Плакати також тримали протестувальники в руках, мирно і спокійно переходячи трасу по пішохідному переходу живим ланцюгом. Працівники поліції підтримували порядок під час проведення мирної акції непокори. Також трактором було заблоковано вхід до адміністративної будівлі ДП «Вирівське».

Крім того працівники написали звернення до Президента України, Кабінету Міністрів та керівництву Фонду держмайна України з вимогою дозволити завершити законне розпаювання земель державної власності серед нинішніх і колишніх працівників підприємства, які відповідно до діючого законодавства мають на це право і залишити на посаді директора Юрія Юрійовича Голуба, якому довіряють.

"Ми прекрасно розуміємо, що такі дії зі зміною керівника підприємства прямо пов’язані з відкриттям ринку землі в Україні, - уточнює Оксана Бойко, - тому працівники вийшли на попереджувальну акцію протесту. Вони довіряють Юрію Голубу, який сприяє інтересам місцевої громади, працівникам сільгосппідприємства".

Попереджувальна акція протесту працівників сільгосппідприємства ДП «Вирівське» тривала протягом робочого дня. Відповідно до подальшої реакції в Фонді державного майна України у профспілці будуть планувати подальші дії.

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Автор: Григорій Бондар