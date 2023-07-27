Дане рішення підтримали 258 народних депутатів.

Верховна Рада ухвалила законопроект №7588 щодо управління землями державних підприємств. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

"З другої спроби Рада нарешті схвалила № 7588 щодо управління землями державних підприємств. За - 258. В тому числі тут нарешті урегульоване питання земель аграрної академії наук і інших державних земель, які тепер будуть прозоро здавати у оренду на Prozorro.Продажі", – написав він.

Згідно з пояснювальною запискою, метою закону є підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення суб’єктами державного сектору економіки. Документ створює чіткий правовий механізм, за допомогою якого здійснюється керування землею держпідприємств, наприклад, здавання її в оренду.

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Сьогодні Верховна Рада України посилила роль міжнародних організацій у відборі кандидатів у судді Конституційного суду України. За ухвалення відповідного закону проголосували 293 народних депутати. Йдеться про закон щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді КСУ.

Раніше Рада ухвалила закон про кредитні спілки, який покликаний розширити можливості і перспективи розвитку кредитних спілок й актуалізувати вимоги їх регулювання з урахуванням міжнародних практик. Згідно з пояснювальною запискою, чинний закон України "Про кредитні спілки" було ухвалено близько 20 років тому, і його положення не враховували останні тенденції розвитку світової фінансової інфраструктури.

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