Державна "Укрпошта" та "Нова пошта" оприлюднили графіки роботи своїхь відділень на Різдво та Новий рік.
Який графік роботи "Укрпошти" на новорічні свята
Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський зазначив, що графік у новорічний період виглядатиме таким чином:
- 24 і 25 грудня "Укрпошта" та її відділення працюють за звичайним графіком;
- 31 грудня – короткий день;
- 1 січня – вихідний;
- 2 січня – працює за звичайним графіком.
Гендиректор "Укрпошти" також нагадав, що цього тижня, а саме 24 грудня, напередодні Різдва, останній день прийому заяв за програмою "Зимова підтримка".
"Тож якщо плануєте це зробити через "Укрпошту", як це вже зробили понад 1,7 мільйона українців, не зволікайте і точно не відкладайте на останній день. Знаючи ворога, він може намагатися зіпсувати Різдво", - додав Смілянський.
Як працює "Нова пошта" на Новий рік та Різдво
У "Новій пошті" також оприлюднили графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята:
- 24 і 25 грудня - звичайний графік;
- 31 грудня відділення працюватимуть до 17:00;
- 1 січня - вихідний.
Актуальний розклад роботи кожного відділення можна подивитись на сайті компанії.
"Укрпошта" - головні новини
2 січня "Укрпошта" розпочала аукціони з продажу понад 700 авто. Серед лотів є музейні раритети та рекордсмени пробігу. Середній пробіг усіх авто становить близько 470 тисяч кілометрів, а фізичний знос сягає 96%.
У жовтні повідомлялося, що українці зможуть зекономити до 30% на доставці "Укрпоштою" до Філіппін, Аргентини, Чехії, Узбекистану, Катару, Болівії, Шрі-Ланки, Танзанії, Замбії, Парагваю, Монголії та Азербайджану.
Раніше компанія виставила на продаж лімітовану серію револьверів і пістолетів, що використовувалися працівниками пошти в середині 20 століття для охорони.