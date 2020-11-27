Пропонується збільшити з 500 тис. грн до 1 млн грн межу, коли настає кримінальна відповідальність за недекларування чиновниками доходів.

Робоча група з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи Конституційного Суду пропонує Верховній Раді за брехню в декларації про доходи та за неподання декларації передбачити кримінальну відповідальність, але без позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський (фракція «Слуга народу»), який очолює цю робочу групу.

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За його словами, основні дебати виникли навколо того, має бути адміністративна або все ж кримінальна відповідальність.

«Ми дійшли висновку, що за брехню в декларації та за неподання декларації має бути кримінальна відповідальність», - підкреслив Монастирський.

Робоча група пропонує збільшити з 500 тис. грн до 1 млн грн межу, коли настає кримінальна відповідальність за недекларування доходів чиновниками.

«Що стосується брехні в декларації, ми дійшли висновку, що потрібно підняти поріг, з якого стартує кримінальна відповідальність. Сьогодні це 250 прожиткових мінімумів - це близько 500 тис., тобто за помилку на 500 тис. грн була кримінальна відповідальність до рішення КСУ. Ми визначаємо, що кримінальна відповідальність стартує з 500 прожиткових мінімумів - це понад 1 млн грн, а до цієї суми залишається відповідальність адміністративна», - сказав Монастирський.

За його словами, робоча група вважає, що неподання декларації визнаватиметься кримінальним проступком, а не злочином.

«Таким чином, ми дійсно виконуємо позиції мотивації КСУ, але все ж за Верховною Радою залишаємо встановлення саме кримінальної відповідальності за ці кримінальні злочини», - зазначив Монастирський і додав, що робоча група знайшла «компромісне рішення, яке не всі підтримують в парламенті», що за ці правопорушення - неправдиві дані в декларації або неподання декларації - не буде передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, а буде передбачений штраф, громадські роботи, а також позбавлення права обіймати посади.

Хронологія подій

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за неправдиве декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК щодо перевірки декларацій і виявлення конфлікту інтересів.

2 листопада в Раді був зареєстрований законопроект, яким пропонується відновити норми про е-декларування, скасовані Конституційним судом. Авторами проекту закону "Про відновлення дії окремих положень Закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України "(№4304) є голова ради Дмитро Разумков та члени низки фракцій, зокрема "Євросолідарності", "Голосу" та "Слуги народу".

16 листопада Разумков повідомив, що законопроект № 4304 був розроблений і підтриманий майже всіма політичними силами в парламенті.

Він закликав створити робочу групу, яка стала б напрацьовувати законодавчі ініціативи щодо виходу держави з конституційної кризи.

18 листопада заступник голови Верховної ради Олена Кондратюк підписала розпорядження про створення робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КС.

Група до 1 грудня має розробити узгоджені законопроекти про внесення змін до Кримінального кодексу, законів «Про запобігання корупції» та «Про Конституційний Суд України», які обумовлені рішенням КС від 27 жовтня 2020 року.

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Автор: Надя Пришляк