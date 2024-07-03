У світі спостерігається слабкий попит на необроблені алмази, що також посприяло скороченню поставок.

Росія другий рік поспіль скорочує експорт алмазів за умов санкцій та слабкого світового попиту. За два роки обсяг скоротився більш ніж на третину (36%), пише "Коммерсантъ" з посиланням на дані Кімберлійського процесу.

Так, за підсумками 2023 року експорт необроблених алмазів із РФ року знизився на 12%, до 32,4 млн карат У 2022 році експорт впав на 24%, до 36,7 млн ​​карат. До того ж у минулому році загальна вартість експорту алмазів зменшилась на 7,7% рік до року, до $3,7 млрд.

Аналітики не чекають на пожвавлення світового попиту на каміння раніше кінця 2024 року, відзначаючи високі запаси в індійських огранювачів – основних споживачів алмазів із РФ. Вони активно скуповували алмази у 2021–2022 роках. Ключовий покупець російських алмазів – Індія – у 2023 скоротила імпорт на 11%, до 128 млн карат.

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Варто зазначити, що у Росії понад 97% видобутку алмазів припадає на АЛРОСА. У вересні 2023 року АЛРОСА на запит індійської ради щодо сприяння експорту дорогоцінного каміння та ювелірних виробів (GJEPC) зупиняла продажі на два місяці. Рішення прийнято на тлі побоювань зниження попиту на алмази на міжнародних ринках, що призводить до перебоїв у роботі гранільних фабрик.

Російська торгівля алмазами також ускладнюється санкціями. АЛРОСА знаходиться під санкціями США та Британії. У країни EC і G7 заборонено постачання алмазів з РФ від 1 карата, у тому числі оброблених в інших країнах. А з 1 вересня набуде чинності заборона на імпорт ювелірних виробів та годинників, що містять діаманти з російської сировини.

Зазначається, що крім РФ, експорт у 2023 році скоротили й інші великі виробники. Постачання з Ботсвани знизилися на 24%, до 26 млн карат, з Канади – на 5%, до 15,9 млн карат, з Демократичної Республіки Конго – на 28%, до 8,3 млн карат.

Експорт Росією ресурсів

Раніше УНІАН писав, що середньодобові поставки російського газу в Європу в червні зросли майже на 23% порівняно з роком раніше. Водночас минулого місяця експорт був нижчим, ніж попереднього, на тлі планових ремонтних робіт на трубопроводі TurkStream.

Якщо говорити разом про нафту та газ, то, згідно з підрахунками експертів, доходи РФ від продажу нафти і газу в червні зростуть більш ніж на 50% в річному обчисленні.

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