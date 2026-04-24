ЄС заблокував канал постачання важливого обладнання для російської 'оборонки', - Reuters

Також під обмеження потрапила киргизька платформа, на якій торгується російська криптомонета.

Європейський Союз у рамках 20-го пакету антиросійських санкцій заборонив певний експорт до Киргизстану, оскільки існує ризик, що товари, експортовані до цієї країни, можуть потрапити до Росії, повідомляє Reuters.

Як зазначається у заяві ЄС, заборонено експорт до Киргизстану будь-яких верстатів з числовим програмним керуванням, оскільки "існує високий ризик, що ці товари будуть реекспортовані до Росії".

Слід зауважити, що верстати з числовим програмним управлінням залишаються критично важливими для російського ВПК, оскільки вони забезпечують високу точність, необхідну для виробництва зброї, деталей літаків, ракет та компонентів безпілотників.

Крім того, Євросоюз заявив, що запроваджують санкції проти киргизької організації, яка управляє платформою, на якій торгуються значні обсяги стейблкоіну A7A5. Росія використовує цю криптомонету для обходу санкцій Заходу.

Євросоюз схвалив 20-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження, зокрема потрапили сім російських нафтопереробних заводів: Туапсе, Комсомольськ, Ангарськ, Ачинськ, Рязань, Афіпський та підприємство "Лукойлу" в Усинську. Також до списку внесено два російських виробника нафти "Башнефть" і "Славнефть", а також фірми в ОАЕ, пов’язані з "тіньовим флотом" і дочірніми структурами "Роснефти" та "Газпрому".

Крім того, ЄС розпочав обмежувати імпорт російського газу. За даними Bloomberg, з 25 квітня Європейський Союз заборонить закупівлю російського СПГ на спотовому ринку.

Вас також можуть зацікавити новини: