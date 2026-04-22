Без ключового обмеження: Reuters розкрив деталі 20-го пакета санкцій проти Росії

Під обмеження зокрема потрапляють 7 нафтопереробних заводів Росії.

Європейський Союз готується прийняти 20-й пакет санкцій проти Російської Федерації через війну в Україні. Проте повна заборона на експорт російської нафти поки не увійде до пакету, оскільки рішення щодо її впровадження відкладено до координації з країнами G7.

Як пише агентство Reuters, пакет санкцій спочатку планувалося затвердити до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Зазначається, що Угорщина та Словаччина не блокуватимуть цей санкційний пакет після ремонту нафтопроводу "Дружба".

Обмеження на нафту та газ

Зазначається, що повна заборона на морський експорт нафти і нафтопродуктів була узгождена, проте не буде впроваджена до відповідного узгодження з послами G7.

При цьому з 25 квітня 2026 року вводиться заборона на технічні, фінансові та брокерські послуги для криголамів і газовозів під російським прапором. З 1 січня 2027 року обмеження поширяться і на іноземні судна такого типу, що працюють у Росії. Також забороняється надання послуг СПГ-терміналів компаніям, які більш ніж на 50% контролюються російськими громадянами або структурами.

Порти та "тіньовий флот"

Забороняються транзакції з індонезійським нафтовим портом Карімун, а також із російськими портами Мурманськ і Туапсе. До санкційного списку додадуть ще 46 суден "тіньового флоту" РФ. Таким чином, загалом їх стане понад 600 суден.

Забороняється також прямий та непрямий продаж танкерів російським структурам, а всі угоди мають містити пункт, що унеможливлює їх подальший перепродаж або використання в Росії.

Замороження активів

До санкційного списку внесуть 120 фізичних та юридичних осіб із забороною на в’їзд, повну заборону на фінансові операції та замороження активів. Серед них 56 суб’єктів, пов’язаних із військово-промисловим комплексом Росії, включаючи 17 у третіх країнах (Китай, ОАЕ, Білорусь і держави Центральної Азії). Ще 36 позицій стосуються російської енергетики та "тіньового флоту" РФ.

Санкції проти нафтового сектору Росії

Під обмеження потраплять сім російських нафтопереробних заводів: Туапсе, Комсомольськ, Ангарськ, Ачинськ, Рязань, Афіпський та підприємство "Лукойлу" в Усинську. Також до списку внесено два російських виробника нафти "Башнефть" і "Славнефть", а також фірми в ОАЕ, пов’язані з "тіньовим флотом" і дочірніми структурами "Роснефти" та "Газпрому".

Обмеження щодо банків, криптовалют і обходу санкцій

Запроваджуються заборони на операції для ще 20 російських банків та фінансових установ з третіх країн, які сприяють обходу санкцій у Киргизстані, Лаосі, Азербайджані та Вірменії. Таким чином, Киргизстан стане першою країною, до якої ЄС застосує інструмент протидії обходу санкцій. Забороняється експорт до країни з ЄС верстатів для металу та обладнання для передачі даних.

Нові правові обмеження

Пакет вводить положення, які дозволять Євросоюзу заборонити прямі або непрямі ділові відносини з будь-якою компанією чи особою за межами Блоку, яка намагатиметься забезпечити виконання російських юридичних претензій, окрім гуманітарних цілей.

Крім того, у майбутньому ЄС зможе заборонити операції з російськими компаніями, що отримують вигоду від "тимчасового управління" або примусового позбавлення власності активів Євросоюзу і використовують інтелектуальну власність європейських компаній. К свою чергу європейські компанії отримають право вимагати компенсації в судах за збитки, спричинені такими російськими претензіями.

Заборона імпорту металів і хімікатів

Нові обмеження стосуватимуться імпорту нікелевих злитків, залізної руди, міді, а також різних видів металобрухту, включно з алюмінієм. Також під заборону потраплять сіль, аміак, галька, кремній, та хутряні вироби.

Нові санкції проти Росії - останні новини

22 квітня посли держав-членів Євросоюзу схвалили 90 мільярдів євро кредиту для України та 20-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Очікується, що письмова процедура завершиться завтра, 23 квітня.

В Словаччині повідомляли про готовність підтримати кредит у розмірі 90 млрд євро для України, однак в країні мають намір блокувати 20-й пакет санкцій проти Росії до того часу, поки країна не отримає гарантій відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Ще з лютого країни ЄС не могли ухвалити новий 20-ий пакет санкцій проти Росії через постійний опір з боку Угорщини.

