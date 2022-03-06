Уряд вже уповноважив відповідні міністерства на відкриття в Нацбанку 4 рахунків, на які будуть зараховуватись кошти від фізичних осіб, організацій, компаній, від міжнародних фінансових організацій.

В Україні буде створено спеціальні фонди для акумулювання коштів для відновлення економіки, підтримки бізнесу, боргових зобов’язань держави, а також для компенсації громадянам за втрачене житло.

Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму відеозверненні, що транслювалось в ефірі інформаційного телемарафону.

"Уряд вже уповноважив відповідні міністерства на відкриття в Національному банку України 4 рахунків, на які будуть зараховуватись кошти від фізичних осіб, організацій, компаній, від міжнародних фінансових організацій. Мова йде про: Фонд відновлення і трансформації економіки, про Фонд підтримки малого і середнього бізнесу, про Фонд відновлення майна і зруйнованої інфраструктури, а також Фонд обслуговування та погашення державного боргу", - повідомив Шмигаль.

Щодо Фонду відновлення майна і зруйнованої інфраструктури він зазначив, що мова йде і про домівки, і про квартири, про житло, яке люди втратили в результаті війни. Фонд буде передбачати компенсаційні речі.

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