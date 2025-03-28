В Офісі президента наголосили, що реальна сума збитків щодня зростає.

З початку російської агресії проти України, яка почалася у 2014 році, окупанти завдали нашій державі збитків близько на один трильйон доларів. Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра, передає "Укрінформ".

"Ми знаємо, що на сьогодні сума втрат, які спричинила Росія тільки за три останні роки війни, оцінена вже в 589 мільярдів доларів", - зауважила вона.

Мудра наголосила, що через щоденні удари ворожої армії по українській території реальна сума збитків кожного дня зростає.

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"Ці цифри одна з більш консервативних оцінок. Якщо брати з початку війни в 2014, то ця сума може досягати і 1 трильйона доларів, поміж яких десятки тисяч знищених життів", - підкреслила посадовиця.

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Раніше стало відомо, що українська економіка зросла на понад 1% за перші місяці року. За інформацією Міністерства економіки, у лютому 2025 року ВВП України зріс на 0,7%, а за підсумками перших двох місяців року - на 1,1%.

"Разом з тим наразі ми поки йдемо навіть трохи вище нашого прогнозу на 1 квартал. Основними факторами зростання залишаються будівельна галузь, переробна промисловість та внутрішня торгівля", - додав перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримає від ЄС €3,5 мільярда. За його словами, кошти будуть спрямовані на пріоритетні та важливі для людей бюджетні видатки.

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