Європейці запустили нову ракету Ariane 6 з аналогом системи Starlink

Ariane 6 – зовсім нова ракета-носій, з якою Європа пов’язує великі сподівання.

Європейська ракета-носій Ariane 6 стартувала із 32 супутниками Amazon Leo з космодрому Куру у Французькій Гвіані (заморський департамент Франції). Про це повідомляє Європейське космічне агентство (ЕКА).

Запуск виявився успішним, супутники Amazon Leo були виведені на низьку навколоземну орбіту.

Amazon Leo – це мережа супутникового інтернету, яку можна вважати аналогом Starlink та OneWeb. Для реалізації планів хочуть залучити понад 3 тисячі космічних апаратів.

Сама ракета Ariane 6 є критично важливою для Європи.

Після завершення експлуатації Ariane 5, саме ця ракета-носій забезпечує ЕКА можливість самостійно виводити супутники та наукові апарати, не залежачи від інших країн світу.

Вперше ракету запустили у 2024 році. Новий старт став для Ariane 6 сьомим загалом та другим запуском найбільш вантажопідйомної версії, оснащеної чотирма прискорювачами.

Наявність чотирьох прискорювачів замість двох дає ракеті ще більшу потужність, дозволяючи їй вивести на низьку навколоземну орбіту близько 21,6 тонни вантажу.

Це більш ніж удвічі перевищує масу, яку вона могла б доставити на орбіту з двома прискорювачами.

Нагадаємо, нещодавно на космодромі Куру демонтували стартовий майданчик, з якого запускали російські ракети "Союз".

Споруди, що залишилися після демонтажу, передадуть стартапу MaiaSpace – дочірній компанії французької Arianespace. Їх планують використовувати для запусків нової ракети Maia.

Щодо самої Росії, то вона також продовжує розробку нових ракет, проте через санкції робити це стає дедалі складніше. Нещодавно росіяни знову не змогли запустити перспективну ракету "Союз-5", з якою вони пов’язують великі сподівання.

