Росіян вигнали остаточно: французи знесли стартовий стіл для ракет 'Союз' (відео)

Європа зупинила космічну співпрацю з Росією у перші дні після початку повномасштабного вторгнення.

На французькому космодромі Куру, розташованому на північному сході Південної Америки (Французька Гвіана, яка є заморським департаментом), знесли стартовий майданчик для російських "Союзів". Про це повідомляє Alpha Centauri.

Як пише портал, споруди, що залишилися, передадуть стартапу Maiaspace – дочірній компанії французької Arianespace. Їх використовуватимуть для запусків нової ракети Maia.

З цим проєктом європейці пов’язують великі сподівання – вони вважають, що невелика багаторазова ракета допоможе Європі скоротити колосальне відставання від американської SpaceX.

"Союз на Куру" – довідка УНІАН

"Союз на Куру" – програма з розвитку співпраці між "Роскосмосом" та ЄКА (Європейське космічне агентство), започаткована у 2007 році. З цією метою у Французькій Гвіані були побудовані спеціальні комплекси для ракет-носіїв "Союз-СТ-А" та "Союз-СТ-Б".

Перший запуск "Союзу-СТ-Б" відбувся 21 жовтня 2011 року, а загалом до 2022 року було виконано 27 запусків, з яких успішними виявилися 26. Зупинка співпраці європейців з "Роскосмосом" була зумовлена нападом росіян на Україну.

Космічна галузь Росії – інші новини

Нещодавно росіяни здійснили успішний пуск легкої ракети-носія "Ангара-1.2" із військовими супутниками. Новий запуск став 8-м за всю історію експлуатації ракет "Ангара-1.2".

Водночас росіяни не змогли здійснити перший пуск нової ракети "Союз-5" у намічені терміни.

Нагадаємо, йдеться про двоступінчасту ракету, яка має стартову масу близько 530 тонн. Її довжина становить близько 62 метрів, а діаметр – 4,1 метра. На першому ступені ракети встановлено двигун РД-171МВ, на другому – РД-0124МС.

Вас також можуть зацікавити новини: