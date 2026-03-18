Будуємо як в Ізраїлі: експерт пояснив, чому в Україні зростає вартість житла

За п’ять років собівартість будівництва одного квадратного метра зросла майже вдвічі.

В Україні житло дедалі більше проектують за ізраїльськими принципами безпеки - із укриттями, товстішими стінами та спеціальним склом. Саме ці зміни разом з іншими факторами майже вдвічі підняли собівартість будівництва, розповів керівник "Департаменту стратегічного консалтингу" Костянтин Олійник під час пресконференції.

"В Києві в 2021 році собівартість квадратного метра складала приблизно 16 тисяч гривень. У січні 2026 року вона вже складала понад 30 тисяч гривень. Тобто за пʼять років майже в два рази зросла собівартість будівництва одного метра квадратного. Тут є об'єктивні і суб'єктивні фактори", - зазначив Олійник.

За його словами, ці розрахунки не включають вартість залучення земельної ділянки, маркетингу та багато інших супутніх процесів. Також ідеться про загальну площу без урахування місць загального користування, тому фактична собівартість зазвичай ще на 20-25% вища. При цьому одним із ключових факторів подорожчання стали нові вимоги до безпеки через війну.

"Через те, що нас постійно обстрілюють, у нас є потреба в формуванні більш захищених приміщень подвійного призначення. Їх роблять на базі підземних паркінгів, трансформують підвали в пункти незламності або просто для потреб бомбосховища. Поступово в квартирах втілюється досвід Ізраїлю. Деякі стіни роблять товстішими, поступово передбачаються захищені шахти для розміщення кімнат укриттів, де можна безпечно знаходитися протягом ночі", - зазначив експерт.

Олійник також вказав, що вітчизняні товаровиробники починають втілювати сучасні армовані віконні технології, коли скло міцніше і не розбивається після ракетно-дронових атак на шматки, а розсипається як скло триплексу в автомобілі.

Окрім безпеки, на ринок тиснуть і зростаючі очікування покупців. Забудовники змушені створювати більш комфортні та інфраструктурно насичені житлові комплекси, що також підвищує витрати.

Крім того, попри війну, Україна зберігає високі темпи будівництва. За словами експерта, у 2024 році було зведено майже 9,8 млн кв. м житла, а у 2025 році понад 9,5 млн кв. м., що навіть більше, ніж у середньому в довоєнні роки.

За даними нерухомості ЛУН, у столиці зросла ціна житла на вторинному ринку нерухомості. Середня вартість однокімнатної квартири у Києві дорівнює 70 тисяч доларів (+12% за останній рік), а ціна за один квадратний метр становить 1 670 доларів.

11 березня стало відомо, що, попри очікування деяких аналітиків, війна не спричинила обвалу ринку нерухомості в Україні. Однак війна суттєво змінила структуру ринку. Так, ціни різко зросли на заході країни, тоді як поблизу фронту житло дешевшає, але оренда часто дорожчає.

