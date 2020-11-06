Китайська ByteDance Ltd, що є материнською компанією TikTok, веде переговори про залучення $2 млрд від групи інвесторів, у тому числі від Фонду Sequoia.
Про це пише Bloomberg.
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Відзначається, що в ході операції інвестори можуть оцінити ByteDance в $180 млрд. За даними CB Insights, в останній раз компанія була оцінена в $140 млрд.
Умови раунду можуть змінитися, оскільки переговори ще тривають, зазначає видання.
За словами джерел, ByteDance також може почати підготовку деяких зі своїх найбільших активів, включаючи Douyin (китайський аналог TikTok) і Toutiao (новинний сервіс, заснований на рекомендаціях штучного інтелекту), до виходу на IPO в Гонконзі.
Ситуація в TikTok
- 7 вересня 2020 року компанія TikTok виграла суперечку за український домен.
- 28 серпня 2020 року американська торговельна мережа об'єдналася з Microsoft для покупки TikTok.
- 27 серпня 2020 року генеральний директор компанії TikTok Кевін Майєр заявив про те, що йде у відставку на тлі значного політичного тиску на популярну соцмережу з боку Білого дому.
- 8 серпня 2020 року стало відомо, що американська компанія готова купити TikTok в чотирьох країнах.
- 13 серпня 2020 року з'явилася інформація про те, що індійський TikTok можуть продати за $3 мільярди.
- 10 серпня 2020 року в ЦРУ заявили, що мережа TikTok не передавала дані своїх користувачів Китаю.
- 2 серпня 2020 року американська компанія Microsoft припинила переговори про покупку китайської соціальної мережі TikTok.
- 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok. Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok. Зазначалося, що китайська компанія становить загрозу національній безпеці США.
- Американські законодавці висловлювали побоювання з приводу того, що TikTok обробляє дані користувачів. Зокрема, їх турбували китайські закони, що зобов'язують місцеві компанії співпрацювати з розвідувальними службами КНР.
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