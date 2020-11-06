Оцінка ByteDance зросла до $180 мільярдів.

Китайська ByteDance Ltd, що є материнською компанією TikTok, веде переговори про залучення $2 млрд від групи інвесторів, у тому числі від Фонду Sequoia.

Про це пише Bloomberg.

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Відзначається, що в ході операції інвестори можуть оцінити ByteDance в $180 млрд. За даними CB Insights, в останній раз компанія була оцінена в $140 млрд.

Умови раунду можуть змінитися, оскільки переговори ще тривають, зазначає видання.

За словами джерел, ByteDance також може почати підготовку деяких зі своїх найбільших активів, включаючи Douyin (китайський аналог TikTok) і Toutiao (новинний сервіс, заснований на рекомендаціях штучного інтелекту), до виходу на IPO в Гонконзі.

Ситуація в TikTok

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Автор: УНІАН