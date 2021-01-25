У перспективі таку систему планується встановлювати на електричні та гібридні міські аеротаксі.

Європейський авіабудівний концерн Airbus випробував систему захисту повітряних гвинтів вертольота від зіткнення з перешкодами.

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"Випробування проводилися на летючій лабораторії Flightlab, створеній на базі багатоцільового вертольота H130, і були визнані успішними", - йдеться в повідомленні.

Багато авіарозробники впевнені, що в майбутньому пасажирські повітряні перевезення в містах будуть розвиватися стрибкоподібно. Зокрема, будуть збільшені не тільки обсяги перевезень існуючими вертолітними службами, але з'являться і сервіси безпілотних і пілотованих аеротаксі.

Зазначається, що оскільки такі польоти будуть проводитися в умовах щільної міської забудови, в тому числі між будівлями та технічними об'єктами, необхідно розробити нові системи забезпечення безпеки польотів.

Система захисту повітряних гвинтів, що розробляється Airbus з 2019 року, отримала назву RSAS (Rotor Strike Alerting System, система попередження про зіткнення гвинтів). У базовому варіанті вона являє собою набір з двох лідарів, а також пристроїв звукової та візуальної індикації.

На летючій лабораторії лідари встановлені по одному на правій і лівій сторонах фюзеляжу. Вони забезпечують 220-градусний огляд, покриваючи кормової та бічні сектори вертольота. У розширеній версії RSAR може бути встановлений і носовий лідар для кругового контролю повітряного простору.

У польоті система веде контроль повітряного простору і при появі об'єктів поблизу носійного або кермового гвинтів подає попереджувальний сигнал. Завершити сертифікацію системи Airbus планує до кінця 2021 року, а потім систему пропонуватимуть замовникам вертольотів.

За оцінкою Airbus, RSAS можна буде встановити практично на будь-який легкий багатоцільовий вертоліт, включаючи H125 і H145. Маса першого становить 1,2 тонни, а другого - 1,8 тонни. У перспективі таку систему планується встановлювати на електричні та гібридні міські аеротаксі.

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Автор: УНІАН