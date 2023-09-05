Сума конфіскованого пального склала 38 млн гривень.

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області "накрили" незаконне виробництво пального. Під час обшуку було вилучено понад 760 тисяч літрів пального на суму 38 млн грн.

Як повідомили у прес-службі БЕБ, на Київщині діяла група осіб, які незаконно виготовляли бензин та дизель для подальшого продажу на підконтрольних АЗС. Пальне зберігалося на одній з нафтобаз у передмісті столиці. Заправки, які були залучені у злочинну схему у прес-службі Бюро не назвали.

"Під час обшуку детективи БЕБ вилучили понад 760 тис. літрів пального без жодних документів, які б підтверджували його походження та якість. Орієнтовна ринкова вартість вилученого становить 38 млн грн", - йдеться у повідомленні.

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Аби збільшити кількість пального на нафтобазі до нього додавали різні хімічні рідини. Наразі на бензин та дизель накладено арешт. Проводяться експертні дослідження. Досудове розслідування триває.

Ситуація на АЗС

З 1 липня 2023 року в Україні підняли податок на додану вартість (ПДВ) на пальне з 7 до 20%. Ще до початку дії нової ставки українські експерти попереджали, що це рішення спричинить "бум" корупційних схем на АЗС.

4 вересня 2023 року стало відомо про те, що мережі АЗС після повернення довоєнної ставки ПДВ винайшли схему ухиляння від його сплати: ПДВ реєструють "ліворуч" і не видають чеки. За рахунок "скручування" податків заправки заробляють прибуток, маючі не ринково низькі ціни на пальне.

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