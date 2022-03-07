Укрзалізниця назвала найбільш та найменш завантажені міжнародні пункти пропуску.

Укрзалізниця у своєму Телаграм-каналі назвала найбільш та найменш завантажені пункти пропуску в сусідні країни. На деяких пунктах українці стоять у чергах понад добу.

Повідомляється, що перехід Медика – Перемишль критично завантажений. Час перетину становить близько 28 годин.

На Волині та Закарпатті перетнути кордон на потязі можна за 9-16 годин. Укрзалізниця публікує орієнтовний час очікування на кордоні за маршрутами:

Львів – Хелм (далі – до Любліна) – орієнтовна тривалість поїздки 9 год.;

Львів – Грубешув (далі – до Славкува) – орієнтовна тривалість поїздки 16 год.;

Львів – Чоп – Ужгород, (далі – Чоп – Захонь) – орієнтовна тривалість поїздки 10 год.

Менше завантажені пішохідні переходи. Оперативно перетнути кордон з Ужгорода можна на переходах Малий Березний та Малі Сельменці, а також УПП Ужгород; з Мукачево - через переходи Дзвінкове, Косино, Лужанка, Вилок.

Нагадаємо, що Укрзалізниця 7 березня запустила евакуаційні потяги з небезпечних міст України в західні регіони та в країни ЄС.

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