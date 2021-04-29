Передбачається, що джерелом наповнення аеропортового фонду буде, в першу чергу, акциз на авіапаливо.

Створення спеціального державного фонду для розвитку аеропортів необхідне для модернізації аеропортової інфраструктури України та формування чітких механізмів надання державної підтримки для проектів державно-приватного партнерства (ДПП).

Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури, про це заявив глава відомства Владислав Криклій в ході робочої зустрічі з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і консультантами компанії Ernst & Young.

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"Створення спеціального державного аеропортового фонду буде не тільки сприяти модернізації аеропортової інфраструктури, а й формуванню чітких механізмів надання державної підтримки для проектів ДПП", - цитує прес-служба слова міністра.

За словами Криклія, передбачається, що джерелом наповнення аеропортового фонду буде, в першу чергу, акциз на авіапаливо.

За попередніми оцінками, це дозволить щорічно відновлювати по два регіональні аеропорти.

Повідомляється, що під час зустрічі консультанти Ernst & Young представили підходи до розвитку аеропортової інфраструктури України, які будуть закладені в основу концепції аеропортового фонду.

Що цьому передувало

У лютому Криклій заявив, що створення в Україні спеціальних фондів для розвитку аеропортів і залізниці дозволить забезпечити стабільне фінансування цих галузей, а також підвищити ефективність відповідної інфраструктури.

У жовтні 2020 року міністр повідомив, що Міністерство інфраструктури планує створити аеропортовий і залізничний спеціальні фонди для фінансування проектів державно-приватного партнерства, в тому числі - співфінансування проектів концесії аеропортів і залізничних вокзалів.

Європейський банк реконструкції та розвитку підтримав ініціативу Криклія щодо створення таких спеціальних фондів.

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Автор: Павло Степанець