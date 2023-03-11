Завдяки детективам Національного антикорупційного бюро, на вказану суму коштів суд наклав арешт.

Екс-посадовцю державного підприємства "Антонов" та директору адвокатського об’єднання повідомлено про підозру в розтраті понад 18 млн грн коштів держпідприємства та складанні завідомо неправдивих офіційних документів.

Як повідомило Національне антикорупційне бюро, за даними слідства, у липні 2018 року адвокатське об’єднання в межах договору про надання юридичних послуг мало допомогти ДП "Антонов" стягнути заборгованість із збанкрутілого АТ "Брокбізнесбанк", частина якої була забезпечена іпотекою (нежитловою будівлею у Києві, оціночна вартість якої становила понад 120 млн). У грудні 2018 року будівлю передали ДП "Антонов" як часткове стягнення заборгованості.

Згідно з укладеним договором та додатковою угодою до нього, винагорода адвокатів за надані юридичні послуги мала становити 5% від вартості переданого, проте нереалізованого майна. Натомість тодішній директор з правових питань ДП "Антонов" за змовою з директором адвокатського об’єднання погодив оплату послуг у завищеному розмірі – майже 10% від оціночної вартості будівлі (переплата у близько 7 млн грн).

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У травні 2021 року на виконання законів України та розпорядження уряду нежитлову будівлю передали до сфери управління іншого держоргану. Тоді вона вже вартувала понад 212 млн грн. На цю суму були списані власні боргові зобов’язання ДП "Антонов" перед державою. Згодом тодішній директор з правових питань ДП "Антонов", перебуваючи у змові з директором адвокатського об’єднання, незаконно погодив юридичній фірмі оплату додаткових 11 млн грн внаслідок передачі будівлі.

Таким чином, злочинні дії осіб призвели до завдання держпідприємству понад 18 млн грн збитків.

Завдяки діям детективів НАБУ на всю суму коштів, які були перераховані ДП "Антонов" адвокатському об’єднанню, Вищий антикорупційний суд у вересні 2022 року наклав арешт.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі своєю чергою повідомляють, що зважаючи на те, що місцеперебування осіб не встановлено, про підозру їм повідомили в порядку ст. 135, ст. 278 Кримінального процесуального кодексу України.

Справи проти колишніх керівників ДП "Антонов" - деталі

Колишнім керівникам держпідприємства "Антонов" повідомили про підозру у вчиненні дій, що призвели до захоплення російськими окупантами аеродрому в Гостомелі.

Як повідомляється на сайті СБУ, зібрано грунтовну доказову базу щодо колишніх гендиректора ДП "Антонов", його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки.

За матеріалами слідства, напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну посадовці не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеродрому для підготовки до його захисту.

Такі злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів і знищення літака Ан-225 "Мрія".